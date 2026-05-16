Un jesuita irlandés capturó el último recuerdo del Titanic

La obediencia de este jesuita a su superior fue lo que le salvó la vida en el Titanic

Cuando pensamos en imágenes del malogrado Titanic, muchos tendemos a imaginarnos a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet juntos, al borde del barco.

Esa imagen, por supuesto, es una representación de Hollywood. Pero existen imágenes reales del barco y su tripulación tomadas poco antes de su trágico final.

Y las más conocidas de estas fotografías fueron tomadas por un sacerdote jesuita llamado Francis Browne.

Browne nació el 3 de enero de 1880 en Cork, Irlanda (que en aquella época, antes de la independencia, se conocía como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda). Era el menor de ocho hijos de una familia adinerada e influyente.

Esto podría sonar como un comienzo privilegiado, pero en realidad se enfrentó a grandes dificultades desde muy pequeño. Su madre falleció tan solo ocho días después de su nacimiento, y apenas un día después de su bautismo. Además, cuando aún era niño, su padre murió en un accidente de natación.

Ahora huérfano, quedó al cuidado de sus hermanos mayores y de su tío, un obispo católico del condado de Cork, en Irlanda.

Browne asistió a varias escuelas católicas de buena reputación y más tarde emprendió un largo viaje por Europa, durante el cual cultivó su interés por la fotografía, tras haber recibido una cámara nueva de regalo de su tío.

De regreso a Irlanda, Browne asistió al University College Dublin (entonces conocido como Royal University of Ireland). Entre sus compañeros de clase se encontraba James Joyce, quien más tarde lo retrataría en su famosa novela Finnegan's Wake.

Tras su etapa en esta universidad, Browne —que por entonces se preparaba para convertirse en sacerdote jesuita— estudió filosofía en Italia antes de regresar a Dublín para impartir clases en el colegio jesuita Belvedere.

En un momento dado de 1909, Browne y su tío (el obispo) tuvieron una reunión privada con el Papa Pío X (más tarde San Pío X), quien incluso accedió a una breve sesión de fotos.

En 1912, el tío de Browne le compró un billete de primera clase para parte del viaje inaugural del Titanic. Embarcó el 10 de abril de 1912 en Southampton, Reino Unido. A bordo, tomó muchas fotos y también conoció a una adinerada pareja estadounidense que, al parecer, disfrutó de su compañía y se ofreció a pagarle para que pudiera viajar hasta Nueva York y regresar.

Fue una invitación de lo más especial. Solo una ínfima parte de la humanidad tuvo la oportunidad de experimentar la travesía transatlántica a bordo del viaje inaugural del Titanic .

Ante la generosa oferta, Browne telegrafió a su superior jesuita para solicitar permiso. La petición fue rechazada. Browne desembarcó del Titanic el 11 de abril en Queenstown, Irlanda, completamente ajeno a la afortunada suerte que acababa de tener.

Tras chocar contra un iceberg, el Titanic se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, menos de cuatro días después de que desembarcara.

Para cuando el barco sufrió la tragedia, el padre Browne ya había regresado a Dublín. El terrible destino del Titanic hizo que sus fotografías —las últimas imágenes conocidas de muchos pasajeros y tripulantes, incluido el capitán— fueran buscadas con avidez por publicaciones de todo el mundo. Además, Kodak le regaló película fotográfica de por vida (un obsequio invaluable en la época anterior a la fotografía digital).

Fr. Browne's picture of the onboard workout room. Public Domain / Fr. Browne

Ahora bastante famoso como fotógrafo, Browne fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1915. Poco después de su ordenación, el padre Browne comenzó a servir en la Primera Guerra Mundial como capellán militar de la Guardia Irlandesa.

Incluso siendo civil, esto era muy peligroso. El padre Browne resultó herido varias veces y estuvo a punto de morir en un ataque con gas venenoso. Por su valerosa labor, recibió la Cruz Militar británica y la Cruz de Guerra francesa.

Tras la guerra, regresó a Dublín y ejerció como sacerdote en la iglesia de San Francisco Javier. Sin embargo, como les ocurrió a muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial, la inhalación de gases tóxicos en sus pulmones le causó problemas de salud persistentes.

En 1924, siguiendo el consejo de un médico, el padre Browne subió a un barco con destino al clima más cálido de Australia, tomando fotografías durante todo el viaje de ida y vuelta.

Tras el viaje de recuperación, retomó sus funciones como sacerdote en Dublín antes de unirse a la rama de Retiros y Misiones de los jesuitas irlandeses. En este puesto pasó décadas haciendo lo que más le gustaba: predicando, viajando y tomando fotografías por toda Irlanda.

Browne falleció en Dublín el 7 de julio de 1960, a la edad de 80 años.