Oración para hombres empeñados en custodiar a sus familias

La fuerza de la oración de los padres experimentada por pequeños grupos de hombres que rezan juntos por sus mujeres y sus hijos

“Cuando llevamos vidas ajetreadas, es fácil posponer la oración para más tarde o para mañana”, constatan los grupos de Oración de Padres.

Los hombres que los forman se reúnen para rezar por sus familias, convencidos de que “podemos lograr mucho más si oramos primero”.

En sus encuentros semanales, interceden los unos por los otros y por sus seres queridos y comparten sus intenciones.

“Pedimos perdón por no ser fieles a la vocación de padres, pedimos fidelidad...” -explica a Aleteia el coordinador de los grupos en Toledo, José Carlos Torrijos-. Es muy bonito, crea mucha comunidad”.

“Nos preocupan nuestros hijos -añade-; al final, no puedes controlarlos, pero sí puedes ofrecérselos al Señor y rezar por ellos”.

Además, padres empeñados en custodiar a sus familias que participan en estos pequeños grupos rezan diariamente esta plegaria allá donde se encuentran.

Oración

"Señor, Dios nuestro, te damos las gracias por el don de la paternidad. Te pedimos que nos ayudes a amar y proteger a nuestras familias, cuando tengamos dificultades o no podamos asumir nuestras responsabilidades. Queremos alejarnos de todo lo que nos separa de Ti. Te pedimos que guíes nuestras vidas y nos inspires en todo lo que hacemos. Señor, danos la fuerza y la luz que necesitamos para cumplir nuestra función y tomar nuestro lugar como padres en la sociedad, siguiendo el ejemplo de José, el esposo de María. Señor, te pedimos que extiendas tu protección sobre las mujeres y niños que nos has confiado; guárdalos de todo mal y de todas las malas influencias. Señor, envía tu bendición sobre la "Oración de las Madres", la "Oración de los Padres" y los "Hijos de la Fe" para que juntos seamos guiados por el Espíritu Santo”.

La fuerza de la oración

“Si nosotros, como padres, oramos diariamente en nuestros respectivos países, seremos verdaderamente bendecidos y el mundo cambiará a través de nuestras oraciones”, destacan en su web.

Fue el hermano de la iniciadora de la organización Oración de Madres, Verónica Williams, quien fundó Father Prayers el año 2000.

Maurice viajó a numerosos países impulsando grupos de oración. Hoy los folletos con las sencillas Oraciones de los Padres se han traducido a 15 idiomas.

Sus oraciones dan frutos como el que comparte un padre de familia eslovaco en la web de Oraciones de padres.

“Asistí al encuentro nacional de Oración de los Padres en Svit y fue una maravillosa experiencia de fraternidad en la comunidad de hombres, padres, hijos y padres espirituales”, relata.

“Debo admitir que no quería ir por varias razones, entre ellas que no tenía el dinero -prosigue- Providencialmente, recibí el dinero de un donante el día anterior y nuevamente el día de mi viaje a Svit”.

Todo en manos de Dios

Jarek Fethke | Shutterstock

“Estaba muy preocupado por mi hijo, así que mi decisión fue clara: ofrecería todas las oraciones del encuentro por él”.

“No había terminado la escuela y la había abandonado por voluntad propia justo antes de graduarse”, lamentaba. También se fue de casa.

“Ni siquiera sabía dónde estaba ni dónde dormía, y me sentía muy mal por ello y me culpaba a mí mismo”, añade.

Durante el encuentro, este hombre le explicó su preocupación al sacerdote, quien le escuchó y le ofreció consejos.

“Eran palabras del Señor a través suyo -asegura-. Seguí todas sus indicaciones y dediqué toda mi estancia en Svit únicamente a la oración por mi hijo”.

“Me impactó cuando el Padre Anton describió en su conferencia la relación entre padre e hijo -confiesa-. Comprendí que hablaba de mi problema”.

“Dijo que un padre hace lo mejor por su hijo cuando no hace nada y lo deja todo en manos del Señor”, resumió.

“Esto me motivó a orar con aún más fervor por mi hijo”, agradece, así como la ayuda de otros hombres que asistían al encuentro.