Libros que escribieron antes de ser Papas y deberías leer

Antes de ser Papas, entendieron que la fe debía comunicarse con claridad y caridad, y así comenzaron a definir en sus libros el estilo de su pontificado

Los pontífices nos han dejado lecciones escritas que han permanecido para ayudarnos a reconocer nuestro papel como Iglesia y valorar nuestra dignidad ante Dios. Sin embargo, no comenzaron a escribir cuando ocuparon la silla de Pedro; desde mucho tiempo antes ya habían tomado la pluma que, en muchos sentidos, marcaría la línea de su pontificado.

En este breve recorrido exploramos las ideas centrales que buscaban transmitir, así como algunas de sus obras más representativas.

1 Juan Pablo I

Albino Luciani escribió con un objetivo muy claro: acercar a las personas a la fe de una manera sencilla.

Para lograrlo, utilizó ejemplos cercanos y cotidianos. Un ejemplo de ello es Illustrissimi (Señores Ilustres), su obra más conocida, donde escribe cartas imaginarias a personajes como Pinocho o Mark Twain. Desde ahí, explica virtudes, errores humanos y enseñanzas cristianas.

Por otro lado, en Catequesis en migajas, desmenuza la fe en pequeñas ideas fáciles de entender. Luciani percibía que muchos consideraban la fe complicada, y su manera de escribir fue una muestra de que lo profundo también puede explicarse con sencillez.

2 Juan Pablo II

Los escritos de Karol Wojtyła son de los más conocidos. Aunque hoy es muy popular la Teología del Cuerpo, que desarrolló en sus audiencias como Papa, ya desde antes se pueden ver las preguntas que lo movían: ¿qué significa amar de verdad?, ¿qué es una persona?, ¿qué significa nuestro cuerpo?

En libros como Amor y responsabilidad y Persona y acción, aborda estas cuestiones desde la filosofía, con el objetivo de profundizar en la dignidad de la persona y del amor humano.

Además, también incursionó en la poesía y el teatro. Bajo el seudónimo de Andrzej Jawień, escribió obras como El taller del orfebre y Hermano de nuestro Dios. En estas piezas, más que explicar, busca que el lector se adentre en la experiencia humana del amor, la vocación y el sacrificio.

3 Benedicto XVI

Joseph Ratzinger no solo percibía que la fe se estaba debilitando, sino que también era consciente de que muchas veces no se comprendía con claridad.

Por ello, en Introducción al cristianismo, su obra más influyente, parte del Credo para explicar qué significa creer, utilizando un lenguaje profundo pero accesible.

Más adelante, en El espíritu de la liturgia, reflexiona sobre la belleza, el orden y el sentido profundo de las prácticas de la fe. Y a través de libros como La sal de la tierra o Informe sobre la fe, en formato de entrevista, se puede conocer más de cerca su pensamiento y su visión personal.

4 Francisco

Si algo distingue a Jorge Mario Bergoglio de sus antecesores es su forma directa de escribir, sin recurrir a tecnicismos.

En obras como Meditaciones para religiosos y Reflexiones espirituales sobre la vida apostólica, su intención es formar el corazón. Y en Sobre el cielo y la tierra —sus diálogos con el rabino Abraham Skorka— se hace evidente su capacidad de escuchar y dialogar, abordando temas como la familia, la fe y la Iglesia.

También, en textos como Mente abierta, corazón creyente o El verdadero poder es el servicio, insiste en una idea constante: la fe se vive en lo concreto. Algo que también se reflejó claramente durante su pontificado.

5 León XIV

A diferencia de los anteriores, Robert Prevost se enfocó inicialmente en el Derecho Canónico.

En su tesis, El papel del prior local de la Orden de San Agustín, responde a una pregunta profundamente pastoral: ¿cómo aplicar la ley sin perder la misericordia?

Más adelante, en sus cartas circulares como líder de los agustinos y en distintos textos sobre la vida comunitaria, su enfoque se orienta hacia la Iglesia como un espacio donde se camina juntos, resaltando la importancia de la comunión.

Ahora, como pontífice, el Papa León XIV ha desarrollado un lenguaje más centrado en la unidad y la paz. Su estilo es sencillo y claro, buscando responder a un mundo fragmentado con palabras que invitan a la reconciliación.

Libros que nos enriquecen el alma

Al recorrer sus escritos, es posible ver que cada uno respondía a las necesidades de su tiempo. Sin embargo, todos coinciden en algo esencial: conducir a la Iglesia.