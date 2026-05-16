En redes sociales no solo compartimos fotos, ideas o momentos: también comunicamos quiénes somos. Especialmente para los creadores de contenido, aquí una guía factible

Las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestra vida cotidiana. Ahí trabajamos, opinamos, evangelizamos, enseñamos, recomendamos y también construimos relaciones. Pero en medio de la rapidez del contenido, la presión por destacar y la búsqueda constante de aprobación, surge una pregunta importante: ¿qué imagen estamos proyectando? Te lo mostramos en una guía.

Especialmente para quienes se dedican a compartir contenido formativo, humano, espiritual, inspiracional o de crianza, la presencia digital implica una responsabilidad. No se trata de construir una marca falsa o perfecta, sino de cuidar aquello que comunicamos con nuestras palabras, fotografías, reacciones y estilo de vida.

La imagen digital no solo influye en cómo otros nos perciben, sino también en la credibilidad de nuestro mensaje. Es decir, debe existir una coherencia entre nuestra vida cotidiana con lo que publicamos en redes sociales.

Las redes sociales construyen percepción

Stock-Asso| Shutterstock

El consultor en imagen pública Álvaro Gordoa, explica que la imagen no se limita a la apariencia física: es la percepción que otros construyen sobre nosotros. En redes sociales, esa percepción se forma con cada comentario, fotografía, reacción y contenido compartido.

Sin embargo, las redes se tratan también de ser auténticos con lo que compartimos y cómo lo compartimos, ya que ese será nuestro principal distintivo. Y esa coherencia es especialmente necesaria cuando se trata de compartir nuestra fe y nuestros valores.

Si quieres empezar a compartir contenido de valor, o ya lo haces, puedes tomar en cuenta estos puntos que te ayudarán a hacerlo de la mejor manera.

1 Cuidar de la vida privada

Al momento de compartir debemos tomar en cuenta nuestra integridad y saber que tanto exponemos nuestra vida personal. Especialmente si compartes contenido familiar, pues cuidar de la vida privada de tus hijos y familia es importante.

Todo creador de contenido debe considerar un punto medio, en el que se pueda compartir información que edifique, sin exponer totalmente la vida personal.

2 Ser coherentes

La credibilidad se construye en los pequeños detalles. Desde cómo respondemos a un comentario, hasta cómo nos dirigimos a los demás en el mundo digital. Así como el tipo de contenido que compartimos.

Para la especialista en marca personal Vilma Núñez, la confianza en redes se construye cuando existe coherencia entre lo que una persona dice, hace y comparte. Si compartes contenido de espiritualidad, es necesario llevar una vida rica en oración y en los sacramentos.

Antes de hacer alguna publicación, puedes preguntarte: ¿Lo que publico refleja realmente mis valores?, ¿Estoy compartiendo para aportar o solo por moda? ,¿Mi contenido ayuda, inspira o alimenta superficialidad?

3 No tienes que ser perfecto para conectar

Miljan Zivkovic | Shutterstock

Muchas veces pensamos que para lograr transmitir algún mensaje o enseñar sobre algún tema en particular, pensamos que debemos ser perfectos. Recuerda que todo contenido que realices debe ser creado con un propósito claro y es comunicar a los demás sobre un tema que dominas y que te gustaría que aprendieran.

No descuides tu vida personal pensando únicamente en los posteos que realices, recuerda que debe de haber un punto de equilibrio.

4 No te compares

Cuando vivimos pendientes de la aprobación digital, dejamos de comunicarnos con libertad y perdemos de vista el objetivo principal que es compartir con otros nuestra experiencia, testimonio, entre otros aspectos.

No te bases en cuántos likes y comentarios puedas tener, sino más bien en el propósito y saber que alguien puede ayudarle la información que compartas. El contenido con más impacto humano suele ser el más genuino, no necesariamente el más perfecto.

Construye con sentido