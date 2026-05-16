¿Cómo convertir las palabras en una fuente de paz?

Céline Hess-Halpern, abogada y conferencista, ofrece consejos sencillos para lograr una comunicación más pacífica en el día a día. Su enfoque nos recuerda que cada palabra puede construir; pero también, por el contrario, debilitar

En una vida cotidiana a menudo marcada por el cansancio y la prisa, la forma de hablar puede transformar profundamente las relaciones. En La fuerza de las palabras positivas (Ed. Eyrolles), la abogada y conferencista Céline Hess-Halpern nos invita a recuperar un lenguaje "justo y adecuado". En una entrevista con Aleteia, demuestra que las palabras pueden decir la verdad sin herir. A través de ejemplos concretos, ofrece claves sencillas para pacificar las conversaciones cotidianas. Su enfoque nos recuerda que cada palabra puede construir, pero también, por el contrario, debilitar.

El primer paso consiste en dejar atrás una visión edulcorada: "A menudo se confunde el discurso positivo con el discurso 'de ositos de peluche'", explica. Sin embargo, "el discurso positivo no sirve para evitar las olas, sino para navegar entre ellas con delicadeza". Evitar el conflicto no calma: "Decir 'no pasa nada' cuando sí pasa, no es calmar, es esquivar". Por el contrario, un discurso acertado "dice la verdad sin aplastar": "Veo que esto es importante para ti" o "me conmueve, pero necesito…". Esta exigencia abre un espacio más auténtico y útil.

Pulsar "pausa"

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En el ajetreo del día a día, a menudo todo se decide en un segundo. "Las palabras salen más rápido que los pensamientos… y a veces más rápido que la cortesía", observa Céline Hess-Halpern. Su consejo se resume en un simple reflejo: "pulsar 'pausa' y preguntarse: ¿esto va a ayudar… o a empeorar las cosas?". Este pequeño respiro permite transformar frases que hieren en palabras que conectan: "Me gustaría que tuvieras más cuidado" o "¿Cómo nos organizamos para salir más rápido?". Detrás de estos ajustes, se produce un cambio esencial: "menos 'tú eres', más 'yo necesito'".

Por último, hay ciertas expresiones que conviene evitar. "Algunas frases son auténticas bombas de relojería", advierte: "Eres demasiado…", "Nunca cambiarás". Estas palabras encierran y paralizan. Incluso los "siempre" y los "nunca" dañan la relación. Es mejor anclarse en la realidad: "un hecho, un momento, una situación".

Tres "rayos de sol" diarios

Para alimentar esta dinámica, el autor propone un ritual sencillo: "sembrar cada día tres "rayos de sol": un "gracias" sincero, un cumplido concreto, un gesto de agradecimiento inesperado". Una forma concreta de convertir las palabras en una fuente de paz en el corazón de la vida cotidiana.