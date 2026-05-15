Santa Gianna: una intercesora para los matrimonios actuales

¿Sabías que puedes encomendar tu matrimonio a una santa para que los guíe en el camino; y a su vez, cuidar el amor entre ustedes? Su nombre es Gianna Beretta

Santa Gianna Beretta Molla, médico de profesión, esposa y madre de dos pequeños. Esta santa moderna nos deja un gran ejemplo de entrega, amor, esfuerzo y fidelidad haciendo posible la santidad en el hogar y teniendo en cuenta que se puede lograr en compañía del cónyuge.

Un llamado de amor

El documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, enseña que "los matrimonios y los padres cristianos deben seguir su propio camino (hacia la santidad) mediante el amor fiel" (n.º 41). Y santa Gianna decidió dejar testimonio de cómo su matrimonio buscó el cielo de la mano de su amado esposo.

A través de su libro: "El Viaje de Nuestro Amor", dejó cartas de amor en las que plasma la manera en que los esposos puedan amarse.

¿Por qué acudir a santa Gianna?

Avec l'autorisation de Pierluigi Molla

El particular ejemplo que podemos encontrar en esta santa y en su esposo es su ardiente deseo, no solo de hacer feliz al otro, sino también ser santos juntos.

1 vivir un amor real y no idealizado

Para Beretta, su esposo era una gran prioridad, apesar del cansancio, trabajo, responsabilidades o dificultades. Le expresaba su gran amor y entrega diaria en multitud de maneras. En una de sus cartas ella le compartió a su esposo Pietro:

"...Quiero hacerte feliz y ser aquella que tu deseas: buena, comprensiva y pronta a los sacrificios que la vida nos pedirá...Ahora que estás tú, a quien quiero bien y a quien quieres donarme para formar una familia verdaderamente cristiana."

2 entendía el matrimonio como vocación

El matrimonio en la actualidad enfrenta retos como la indiferencia, el individualismo, el miedo al compromiso, las crisis de comunicación o la falta de tiempo de calidad. Todos estos son factores que esta santa previene y nos advierte por medio de sus escritos.

Esta doctora veía su matrimonio como un medio en el que el amor se expresaba, no solo por emoción, sino también por decisión propia.

3 defendió la vida y el sacrificio por amor

Uno de los más grandes actos de amor que realizó esta gran mujer fue priorizar la vida de su hija en su vientre, ya que al ser diagnosticada con una grave enfermedad, prefirió abstenerse del tratamiento para preservar la vida de su bebe.

Y aunque esta decisión le costó la vida, su testimonio no solo se queda con su muerte, sino en cómo vivió a lo largo de su vida, con alegría, servicio y amor a su familia, de tal manera que la llevó a tomar esa decisión

¿Cómo pueden los matrimonios encomendarse a santa Gianna?

1 Pedir su intercesión

En momentos de crisis.

Problemas económicos.

Desgaste emocional.

Enfermedades o preocupaciones familiares.

2 Acudir a ella para aprender a amar mejor

Tener paciencia.

Servirse mutuamente.

Redescubrir la ternura en el matrimonio.

3 Rezar juntos como esposos

PeopleImages | Shutterstock

Una oración breve,

Rezar el rosario,

Leer cartas de santa Gianna,

Encomendar decisiones familiares importantes.

4 Inspirarse en sus pequeños gestos cotidianos

La santidad matrimonial no suele construirse con grandes eventos, sino con pequeños actos diarios:

Escuchar

Acompañar

Perdonar

Servir

Perseverar