Santa Gianna: una intercesora para los matrimonios actuales

Santa Gianna Beretta Molla, médico de profesión, esposa y madre de dos pequeños. Esta santa moderna nos deja un gran ejemplo de entrega, amor, esfuerzo y fidelidad haciendo posible la santidad en el hogar y teniendo en cuenta que se puede lograr en compañía del cónyuge.
Un llamado de amor
El documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, enseña que "los matrimonios y los padres cristianos deben seguir su propio camino (hacia la santidad) mediante el amor fiel" (n.º 41). Y santa Gianna decidió dejar testimonio de cómo su matrimonio buscó el cielo de la mano de su amado esposo.
A través de su libro: "El Viaje de Nuestro Amor", dejó cartas de amor en las que plasma la manera en que los esposos puedan amarse.
¿Por qué acudir a santa Gianna?
El particular ejemplo que podemos encontrar en esta santa y en su esposo es su ardiente deseo, no solo de hacer feliz al otro, sino también ser santos juntos.
1vivir un amor real y no idealizado
Para Beretta, su esposo era una gran prioridad, apesar del cansancio, trabajo, responsabilidades o dificultades. Le expresaba su gran amor y entrega diaria en multitud de maneras. En una de sus cartas ella le compartió a su esposo Pietro:
"...Quiero hacerte feliz y ser aquella que tu deseas: buena, comprensiva y pronta a los sacrificios que la vida nos pedirá...Ahora que estás tú, a quien quiero bien y a quien quieres donarme para formar una familia verdaderamente cristiana."
2entendía el matrimonio como vocación
El matrimonio en la actualidad enfrenta retos como la indiferencia, el individualismo, el miedo al compromiso, las crisis de comunicación o la falta de tiempo de calidad. Todos estos son factores que esta santa previene y nos advierte por medio de sus escritos.
Esta doctora veía su matrimonio como un medio en el que el amor se expresaba, no solo por emoción, sino también por decisión propia.
3defendió la vida y el sacrificio por amor
Uno de los más grandes actos de amor que realizó esta gran mujer fue priorizar la vida de su hija en su vientre, ya que al ser diagnosticada con una grave enfermedad, prefirió abstenerse del tratamiento para preservar la vida de su bebe.
Y aunque esta decisión le costó la vida, su testimonio no solo se queda con su muerte, sino en cómo vivió a lo largo de su vida, con alegría, servicio y amor a su familia, de tal manera que la llevó a tomar esa decisión
¿Cómo pueden los matrimonios encomendarse a santa Gianna?
1Pedir su intercesión
- En momentos de crisis.
- Problemas económicos.
- Desgaste emocional.
- Enfermedades o preocupaciones familiares.
2Acudir a ella para aprender a amar mejor
- Tener paciencia.
- Servirse mutuamente.
- Redescubrir la ternura en el matrimonio.
3Rezar juntos como esposos
- Una oración breve,
- Rezar el rosario,
- Leer cartas de santa Gianna,
- Encomendar decisiones familiares importantes.
4Inspirarse en sus pequeños gestos cotidianos
La santidad matrimonial no suele construirse con grandes eventos, sino con pequeños actos diarios:
- Escuchar
- Acompañar
- Perdonar
- Servir
- Perseverar
Santa Gianna recuerda que el matrimonio no está llamado solamente a sobrevivir, sino a convertirse en un camino de amor santo. Su vida demuestra que entre el trabajo, en su caso: consultas médicas, hijos, preocupaciones y responsabilidades diarias, también puede florecer una fe capaz de transformar el hogar en un pequeño reflejo del cielo.