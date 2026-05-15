La Virgen María, la mujer de los cien ojos

La Virgen María, a quien la Iglesia honra especialmente en mayo, es la "mujer de los cien ojos", a quien no se le escapa ninguna desgracia de los hombres

Los episodios evangélicos en los que aparece la Virgen María son lo suficientemente escasos como para que no descuidemos ninguna de sus enseñanzas ni ninguna de sus gracias. Entre estos episodios, el relato de las bodas de Caná (Jn 2, 1-12) nos ofrece revelaciones decisivas sobre la madre de Jesús. De ella solo destacaremos aquí una: su capacidad para detectar las necesidades, tanto espirituales como materiales, de los hombres. En efecto, fue ella quien avisó a Jesús de que se estaba acabando el vino.

Ahora bien, las bodas judías de aquella época duraban una semana y el vino constituía un elemento esencial de las festividades. Por lo tanto, la falta de vino amenazaba con arruinar la fiesta. Dejemos de lado aquí el significado espiritual de esta carencia, sobre el que volveremos más adelante. Limitémonos, por el momento, a constatar que la madre del Mesías percibió de inmediato que la boda corría el riesgo de convertirse en un fiasco.

Una madre atenta a las necesidades de los hombres

¿Qué podemos concluir de esta perspicacia y esta solicitud? Demuestran que María estaba constantemente atenta a las necesidades de los hombres. La "llena de gracia" era todo amor para ellos. Al igual que su Hijo, la caridad la llevaba a sentir sus penas y sus alegrías. Y cuando sus legítimas alegrías se veían amenazadas, su amor intuitivo le hacía adivinar y constatar las causas del peligro que les acechaba. Por eso se dio cuenta de que faltaba vino y se lo hizo saber a Jesús.

La ayuda de la Virgen es para nosotros una ayuda inestimable. Si le rezamos, ella sabrá indicarnos quiénes son las personas que se encuentran en dificultades, que sufren.

Sin embargo, la Virgen, desde que está en el cielo, no ha cambiado. Sigue siendo la misma que acompañaba a su Hijo por los caminos de Palestina. En su gloria celestial, su atención para percibir las causas de las aflicciones de los hombres se ha multiplicado incluso por su nueva condición y las facultades que esta le confiere.

Por eso, nada se le escapa de las preocupaciones y aflicciones de los hermanos y hermanas de su Hijo, que son también sus hijos. Esta es una de las principales enseñanzas que podemos extraer del episodio de las bodas de Caná. Nosotros, aquí en la tierra, incluso con la mejor voluntad y las mejores disposiciones, no siempre tenemos una visión clara de las aflicciones de nuestros hermanos humanos.

Sin ser indiferentes a sus necesidades, a menudo pasamos por alto las llamadas de auxilio no expresadas. Nos falta la agudeza espiritual para detectarlas.

Una ayuda inestimable

Ahí es donde la ayuda de la Virgen nos resulta inestimable. Si le rezamos, ella sabrá indicarnos quiénes son las personas que se encuentran en dificultades, que sufren. Mejor aún, si se lo pedimos, nos dará ojos para percibir las causas de sus desgracias. Entonces, nos volveremos clarividentes y seremos capaces de precisar mejor los objetos de nuestra oración dirigida a Dios o a Ella. Nuestras peticiones ganarán en eficacia e intensidad porque se centrarán en un punto concreto y en personas concretas.

Además, a veces desconocemos las debilidades o los sufrimientos íntimos de nuestros seres queridos. En ese caso, se necesita una luz sobrenatural para detectarlos. No por morbosa curiosidad, sino para apoyar a esas personas en su vía crucis, que a veces desean mantener oculto.

Pedirle a la Virgen que nos permita ver esos sufrimientos no es ser indiscreto, sino hacer crecer el Reino llevando la carga de los demás en la oración y la comunión de los santos.

La ayuda de María para detectar las heridas ocultas

La ayuda de la Virgen será aún más valiosa en este caso, ya que su consejo siempre amplía el alcance de nuestras oraciones al centrarlas en lo esencial. De hecho, ella nos indicará entonces los puntos clave en los que debemos centrar la oración por esa persona. En lo que respecta a nuestros seres queridos, a menudo centramos nuestras peticiones en ámbitos concretos, visibles y objetivos: la salud, las desgracias familiares conocidas por todos, las preocupaciones profesionales.

Sin embargo, el mal es a veces más profundo: falta de fe, en Dios o en los seres queridos, pérdida de toda esperanza, etc. Ahora bien, estos puntos son mucho más decisivos para la salud mental y espiritual de esa persona que creemos conocer que las desgracias aparentes, objeto de nuestra preocupación.

Marie tiene un don especial para detectar las heridas de cada uno de nosotros

Son esos sufrimientos ocultos los que la Virgen es capaz de revelarnos para que los llevemos, con toda discreción, en la oración. Así como fue la primera en darse cuenta de la falta de vino en las bodas de Caná, así también María es infalible a la hora de detectar las heridas de cada uno de nosotros.

Así es como dirigirá nuestra mirada hacia una persona a la que nada había llamado nuestra atención anteriormente, pero sobre la cual nos revelará la ayuda espiritual y urgente que necesita.

En efecto, la Virgen ve más allá de las apariencias y discierne los peligros mortales e inminentes que acechan a algunos de nosotros. En estos casos concretos, dada su importancia, no es superfluo recurrir a su luz.

La cuestión de la salvación

Porque la solicitud de María va mucho más allá de la salud física o de los baches psicológicos: como una madre que sabe establecer un orden de prioridades, su principal preocupación es nuestra salvación. Y es precisamente sobre la salvación en peligro de tal persona en particular sobre la que ella puede llamar nuestra atención.

Ahí reside, por otra parte, el significado espiritual de su intervención en Caná: le señala a Jesús que los medios de la Antigua Alianza ya no bastan para asegurar la salvación de Israel y que ha llegado la hora del vino nuevo de la Nueva Alianza para llevar a su plenitud la alegría de los hombres, amigos de Dios. Conocemos la respuesta de Jesús: la hora aún no había llegado, pero era inminente. Serían la Cruz y la Resurrección.

Sin embargo, ahora que la Virgen María está en el cielo, la situación es algo diferente. Cuando ella nos señala una angustia en la que está en juego la salvación de una persona, la oración se vuelve urgente y ya no admite demoras.