“En busca del Mesías”, la nueva película de Andrés Garrigó estrena en México

El nuevo filme del director Andrés Garrigó llega a los cines de México este 14 de mayo de la mano de Ave María Films y el Festival Internacional de Cine Católico

En busca del Mesías, la nueva producción de Goya, reúne a judíos de diferentes partes del mundo para conocer su historia y responder a una importante pregunta: ¿la conversión de Israel anunciada por san Pablo puede empezar a hacerse visible hoy?

Rodada en siete países diferentes, aborda el tema de la conversión de judíos al catolicismo. Su director, Andrés Garrigó, confiesa que esta producción busca entender al pueblo más antiguo de la tierra, el pueblo judío, con más de tres mil años de historia.

A lo largo de 86 minutos se presentan los testimonios de intelectuales, científicos y artistas, e incluso, rinde homenaje a personajes como Eugenio Zolli (rabino de Roma durante la Segunda Guerra Mundial), Edith Stein, Max Jacob o Bernard Nathanson. Cada uno de estos personajes vivieron su propio camino hasta la fe católica tras un encuentro con Jesús que lo cambió todo.

Entre ellos se encuentran Roy Schoeman, profesor de la Harvard Business School; Fabrice Hadjadj, filósofo y escritor; Robert Asch, que se acercó a Cristo a través de las artes; Dawn Eden, escritora y periodista; y Edgard Leite Ferreira Neto, ex rabino que vivió su conversión en Lourdes.

Andrés Garrigó concluye de todos estos testimonios que “su nuevo cristianismo no extingue su judaísmo, sino que lo lleva a su plenitud; y ellos se sienten felices y orgullosos de ser judíos católicos”.

Con una narrativa sin intenciones políticas, la película se centra en la experiencia espiritual. “Más que nunca vivimos tiempos de incertidumbre en el que la gente anda sedienta de verdad y de una paz que solo Dios puede dar. Esta película podría ser la chispa que acerque a esas personas la fe que han descubierto los protagonistas de esta historia”, comentó Garrigó.

Tocando temas como la historia de Israel, la Virgen María como camino a Jesús, las profecías mesiánicas en la Biblia, el sufrimiento y la escatología, este documental llena de esperanza y ofrece una mirada profunda sobre los judíos, "hermanos mayores en la fe", según Juan Pablo II.

Sobre el por qué de esta producción, Goya afirma a los medios de comunicación: "Los judíos siguen siendo el pueblo elegido, pues Cristo es judío y Él ansía un solo rebaño y un solo pastor. Los Papas insisten en un acercamiento entre católicos y hebreos. Y ese es uno de los fines de esta película".