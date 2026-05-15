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El mensaje de León XIV sobre la lucha contra las drogas

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I.Media - publicado el 15/05/26
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León XIV habló sobre la lucha contra el narcotráfico, la prevención, rehabilitación y reinserción a la sociedad de víctimas y traficantes. Además, animó a los representantes de 40 países a una "lucha seria y urgente contra el flagelo de las drogas ilícitas"

"La verdadera justicia no puede satisfacerse solo con el castigo", declaró León XIV a los parlamentarios reunidos en una cumbre sobre el narcotráfico, recibida en el Vaticano el 15 de mayo de 2026. Abogando por una "lucha seria y urgente contra el flagelo de las drogas ilícitas", rechazó tanto las "medidas puramente represivas" como las "soluciones permisivas".

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Tags:
crimendrogaspapa leon xiv
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