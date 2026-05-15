El mensaje de León XIV sobre la lucha contra las drogas

"La verdadera justicia no puede satisfacerse solo con el castigo", declaró León XIV a los parlamentarios reunidos en una cumbre sobre el narcotráfico, recibida en el Vaticano el 15 de mayo de 2026. Abogando por una "lucha seria y urgente contra el flagelo de las drogas ilícitas", rechazó tanto las "medidas puramente represivas" como las "soluciones permisivas".

León XIV habló sobre la lucha contra el narcotráfico, la prevención, rehabilitación y reinserción a la sociedad de víctimas y traficantes. Además, animó a los representantes de 40 países a una "lucha seria y urgente contra el flagelo de las drogas ilícitas"

Este viernes por la mañana, el Papa recibió en audiencia a los participantes de la Conferencia Interparlamentaria sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que se celebra actualmente en Roma y que reúne a 150 delegados de 40 países. El pontífice centró su discurso en la lucha contra el narcotráfico, tema central de la conferencia, e hizo un llamamiento inmediato a una "lucha seria y urgente contra el flagelo de las drogas ilícitas".

"La prevención y la lucha contra las actividades delictivas están estrechamente vinculadas al respeto y la protección de los derechos humanos universales", subrayó León XIV, haciendo hincapié en la necesidad de defender el Estado de derecho. Destacó la importancia de contar con un sistema de justicia "eficaz, justo, humano y creíble", capaz de "prevenir y combatir la producción y el tráfico ilícitos".

"La verdadera justicia no puede satisfacerse solo con el castigo", afirmó el papa peruano-estadounidense, abogando por programas que permitan la "rehabilitación y plena reinserción de los delincuentes" y enfatizando su oposición a la pena de muerte, la tortura y cualquier forma de "castigo degradante". El Papa también subrayó la necesidad de cuidar a quienes están "esclavizados por la adicción", ofreciéndoles "atención médica, apoyo psicológico y asistencia para una reinserción duradera".