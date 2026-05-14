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(VIDEO) ¿Sabías que estos santos fueron maestros de otros santos?

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Guillermo Arévalo - publicado el 14/05/26
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Entre los grandes santos hubo maestros, amigos y guías espirituales que los ayudaron a descubrir su vocación

La santidad rara vez nace en aislamiento. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos fueron acompañados, corregidos, inspirados o guiados por otros santos. Algunos descubrieron en sus discípulos futuros evangelizadores; otros reconocieron talentos que cambiarían el pensamiento cristiano para siempre. Estas historias muestran que Dios también obra a través de quienes ayudan a otros a acercarse más a Él.

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