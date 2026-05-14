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“Sed artífices de la verdadera paz”, exhortó León XIV, a los estudiantes de La Sapienza

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ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO

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I.Media - publicado el 14/05/26
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En su visita a La Sapienza, el Papa León XIV habló extensamente sobre la paz ante los jóvenes estudiantes que se reunieron para escucharlo

Durante su visita a La Sapienza, Universidad de Roma, la mañana del 14 de mayo de 2026, el Papa habló extensamente sobre la paz. Recibido con un cálido aplauso por los estudiantes, entre ellos jóvenes recientemente evacuados de la Franja de Gaza, el Papa expresó su especial preocupación por los riesgos asociados al uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito militar. Instó a los jóvenes a "recuperar un auténtico sentido de propósito" y también manifestó su compasión por los estudiantes que sufren angustia debido a la presión por rendir al máximo.

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Tags:
papa leon xivpazuniversidad
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