¿Quieres negociar con paz dentro de casa? Aquí la solución

Un nuevo estudio sobre la negociación revela que, en las disputas sobre el tiempo, el dinero o las tareas domésticas, a menudo no gana la mejor solución, sino la necesidad de poner fin rápidamente a la tensión

Queremos tener paz y tranquilidad, así que aceptamos la primera solución sensata. El problema es que los recursos cambian de valor. Lo que hoy parece ventajoso, mañana puede resultar una oportunidad perdida. Un estudio revela la clave para detener los conflictos y preservar la paz.

Un acuerdo precipitado

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Imaginemos una escena sencilla. Una pareja planea sus vacaciones. Él quiere ir al bosque, ella a a la playa. El presupuesto es el mismo, los días libres son pocos y cada uno tiene sus argumentos. Las montañas ofrecen tranquilidad, rutas de senderismo y tardes más frescas. El mar ofrece respiro, espacio y niños que se entretendrán con la arena en lugar de preguntar: "¿Y ahora qué hacemos?".

Tras una hora de conversación, surge un compromiso. Nos vamos a la montaña, pero por menos tiempo. O al mar, pero fuera de temporada. Conflicto resuelto. Se puede respirar.

Solo que justo ahí empieza el problema más interesante. ¿De verdad hemos encontrado la mejor solución, o solo la primera que nos ha permitido acabar con la tensión?

Se echará a perder antes de que lo aproveches

Caroline Heydenbluth y sus coautores, en un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology, analizaron cómo negocian las personas el reparto de recursos cuyo valor varía con el tiempo.

En los experimentos, los participantes hablaban cara a cara y tenían que acordar cómo repartirse entre ellos unos bienes limitados. En una ocasión se trataba de fruta que podía madurar o estropearse; en otra, de materiales necesarios para un proyecto común.

La mejor solución requería pensar, no solo en quién se quedaría con qué, sino también en cuándo valía la pena hacerlo. Una pera podía ser menos valiosa hoy que mañana. Otra fruta, al contrario: hoy en su mejor momento, mañana pasada.

¿El resultado? Muy a menudo, la gente se ponía de acuerdo en la primera ronda como si lo más importante fuera el mero hecho de ponerse de acuerdo. Repartían demasiado, demasiado pronto, sin comprobar lo suficiente qué tendría más valor más adelante.

La tranquilidad a veces sale cara

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Este estudio parece describir disputas sobre recursos naturales, límites de pesca o proyectos de infraestructura. Pero el mismo mecanismo se pone en marcha a la hora de resolver problemas cotidianos.

Cuando una familia planifica sus gastos, se puede repartir el dinero de inmediato: un poco para las vacaciones, otro poco para la reforma, otro poco para un teléfono nuevo. Rápido, justo, sin más discusiones. Solo al cabo de un mes resulta que la reforma había que posponerla, el teléfono podía esperar y la mejor oportunidad para el viaje surgió una semana después.