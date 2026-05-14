¿Qué significa la palabra “Paráclito” en la Biblia?

Algunas traducciones de la Biblia dejan la palabra "Paráclito" como en el griego original sin colocar su significado, entonces podemos preguntarnos qué significa este término

Tanto en la Biblia como en ciertas oraciones y letanías de la Iglesia, se utiliza la palabra griega "Paráclito" sin traducirla. Para el oído moderno, esto puede resultar confuso, ya que no es una palabra con la que estemos familiarizados ni que utilicemos habitualmente.

La palabra aparece en el Evangelio de Juan y la pronuncia Jesús cuando promete el Espíritu Santo:

"Y yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre". (Juan 14,15)

¿Qué significa esa palabra?

Múltiples significados

La mayoría de las Biblias traducen "Paráclito" como "Consolador", "Abogado" o "Ayudador". Todas estas son traducciones adecuadas y dejan claro que el Espíritu Santo ha sido enviado para estar con nosotros.

La Enciclopedia Católica explica este concepto y cómo San Juan ve al Espíritu Santo:

"Según san Juan, la misión del Paráclito es permanecer con los discípulos después de que Jesús haya retirado su presencia visible de entre ellos; hacerles comprender interiormente la enseñanza dada externamente por Cristo y, de este modo, actuar como testigo de la doctrina y la obra del Salvador".

Profundizando más, la palabra griega original, "paraklétos", tiene algunas asociaciones más que arrojan luz adicional sobre la misión del Espíritu Santo.

El Léxico Griego de Thayer ofrece las siguientes definiciones de la palabra griega y su significado original en el mundo antiguo:

"Correctamente, convocado, llamado a su lado, especialmente llamado en su ayuda; por lo tanto, convocar, llamar a su lado, especialmente para pedirle ayuda; de ahí, 'quien defiende la causa de otra persona ante un juez, un litigante, un abogado defensor, un asistente jurídico; un defensor'".

Era un término jurídico y evoca una sala de tribunal con dos abogados: uno es el «defensor», el que defiende a la persona, y el otro es el "acusador", el que busca condenar a la persona.

El Defensor

El Espíritu Santo es ese "Defensor", mientras que tradicionalmente se cree que Satanás es el "Acusador", aquel que constantemente saca a relucir nuestros pecados e intenta disuadirnos y oscurecer nuestros corazones.

De este modo, el Espíritu Santo podría vincularse estrechamente a la idea de la Divina Misericordia de Dios y a cómo el Espíritu Santo está siempre a nuestro lado, animándonos y dándonos la gracia que necesitamos para llevar una vida mejor. Nos está llamando constantemente a apartarnos del pecado y a abrazar una vida en el Espíritu.