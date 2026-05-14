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Argentina tiene nuevo nuncio apostólico

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Michael Banach, nuevo nuncio de argentina

Thaler Tamas | via Wikimedia Commons

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I.Media - publicado el 14/05/26
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Ante el nombramiento de Michael W. Banach como nuevo nuncio apostólico en Argentina, se reaviva la pregunta sobre una posible visita papal a este país

El Papa León XIV ha nombrado a Michael W. Banach nuncio apostólico —equivalente a embajador— en Argentina, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 14 de mayo de 2026. En Buenos Aires, el arzobispo estadounidense de 63 años podría tener que prepararse para una próxima visita papal a este país sudamericano, que no ha recibido una visita papal en 39 años.

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