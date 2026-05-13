Un sacerdote católico recibe un trasplante de riñón… y más

Una joven pareja que acababa de abrazar la fe católica descubrió que Dios les invitaba a vivirla de una manera muy específica

En Estados Unidos, el Registro Nacional de Riñones informa que más de 90.000 personas están actualmente en lista de espera para un trasplante de riñón que les salve la vida. Ese tipo de estadísticas pueden resultar conceptos vagos, hasta que el problema se vuelve directo; y la iglesia católica St. Mary Mother of God en Jackson, Georgia, es uno de esos "hogares" que recientemente se vieron afectados por este problema.

Jackson se encuentra en una zona rural al sureste de Atlanta. El lago Jackson atrae a navegantes, campistas, aficionados a la pesca y personas que buscan relajarse durante el verano. También ha atraído a jubilados de diversas partes del país, lo que contribuye al desarrollo urbanístico que está devorando las granjas lecheras y los campos de heno que bordean las carreteras estatales.

En la zona abundan las iglesias bautistas y otras iglesias protestantes, pero la población católica ha experimentado un aumento constante durante años, gracias al reasentamiento de jubilados y otras personas, así como a la inmigración procedente de América Latina.

La parroquia de Santa María ha tenido una población mayor en el pasado, pero cada domingo asisten muchos jóvenes, lo que ha contribuido al aumento del 11 % que, según informó el sacristán, se ha registrado en los últimos años. La parroquia cuenta ahora con unas 350 familias. Las clases de catecismo para niños están completas, según indicó Lisa Berg, directora de educación religiosa.

Durante los últimos 10 años, la parroquia ha estado dirigida por el padre José Kochuparampil, un sacerdote de voz suave nacido en la India. Quizás porque a muchos feligreses les resulta difícil pronunciar su apellido, generalmente se le conoce como Padre José, que no se pronuncia como el español, sino algo parecido a "Joe's".

En los últimos años, el padre José desarrolló una afección que le provocó una pérdida de la función renal. Un médico le informó que los quistes que se desarrollaban persistentemente en sus riñones requerían diálisis o un trasplante de riñón. Le implantaron un catéter para que pudiera realizarse la diálisis en casa, una situación que duró dos años y medio y que resultó algo limitante.

Finalmente, se registró como candidato a trasplante, y su hospital, Piedmont Atlanta, creó un micrositio para él con el fin de dar a conocer su necesidad. La hija de una pareja de la parroquia, que trabaja en medios locales, diseñó un folleto y lo publicó en las redes sociales.

Al final, 26 personas —algunas de la parroquia, pero muchas de otras parroquias de la Arquidiócesis de Atlanta y personas de todo el país— se registraron en el micrositio como posibles donantes.

Courtesy of Fr. Jose

Sorpresas

El 12 de noviembre de 2025, el padre José recibió una llamada del hospital: “Enhorabuena. Hemos encontrado un donante compatible para usted”.

“No esperaba esa llamada y no sabía qué decir, pero pregunté en el hospital si podían decirme quién era el donante”, declaró el padre José a Aleteia. “Me dijeron que era confidencial, pero confirmaron que se trataba de alguien que se había registrado en el micrositio”.

La cirugía estaba programada para el 5 de diciembre. El padre José anunció a los feligreses que estaría ausente por un tiempo recuperándose, pero que se harían los arreglos necesarios para que vinieran sacerdotes sustitutos de otras partes de la arquidiócesis.

Para muchos feligreses, la noticia fue un gran alivio. Sabían que su pastor necesitaba un riñón, pero parecía que no había noticias al respecto.

“La gente estaba preocupada. Muchos preguntaban quién se haría la prueba de sangre”, dijo Dennis Ordyna, sacristán de la parroquia. “Al entrar en el segundo año de diálisis, la situación se le complicó. Creo que también le generó dudas sobre si alguna vez encontraría un donante”.

El padre José dijo que algunos feligreses se habían ofrecido como voluntarios para hacerse la prueba, pero resultó que no eran compatibles.

El jueves 20 de noviembre, ocho días después de que el padre José recibiera la buena noticia del hospital, la misa de entre semana se cambió del mediodía a la tarde. Una joven familia —padre, madre y dos hijas— pidió ver al padre José después de la misa. Era cerca del Día de Acción de Gracias y el comienzo del Adviento.

“Después de la misa, entraron a la sacristía y me dieron esta tarjeta”, dijo el párroco, mientras se la mostraba a un reportero que lo visitaba. La tarjeta decía:

"Me siento humilde al ofrecerles mi riñón, siguiendo el ejemplo de Cristo en su sacrificio. Al amarnos unos a otros como Jesús nos ama (Juan 15,12) y ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios (Romanos 12,1), este acto lo glorifica y expresa mi amor por nuestro Señor. Como enseña la Iglesia, la caridad nos impulsa a realizar obras de misericordia que edifiquen el cuerpo de Cristo. Que este obsequio sea una señal de mi gratitud por su ministerio y nuestra unidad compartida en Él. Con amor y oración, Noah Zell"

“Cuando lo leí, me quedé paralizado”, recordó el padre José. “No sabía qué decir. Solo los miraba. Y después de un rato dije ‘Gracias’ y abracé a Noé”.

Courtesy of Noah Zell

Manteniendo el corazón abierto

Fue el folleto que creó la hija de los feligreses lo que llamó la atención de Rachael Zell. Ella, su esposo Noah Zell y sus dos hijas pequeñas habían sido recibidos en la parroquia el año anterior. Tras enterarse de la necesidad de su párroco, Rachael le propuso a su esposo la idea de donar un riñón.

Noah nació en la cercana localidad de Newnan, Georgia, y fue bautizado en la Iglesia Católica cuando era bebé, pero como sus padres se divorciaron cuando tenía cuatro años, fue criado como protestante.

“Con el paso de los años, me fui alejando de mi fe”, dijo Noah, de 38 años, que trabaja en el sector de la informática. “Entonces conocí a Rachael. Ambos tuvimos experiencias similares: nos alejamos de la fe y vivimos inmersos en el mundo”.

Comenzaron a “reconectarse” con la fe cuando nació su primera hija. “Mi esposa insistió mucho en que encontráramos una iglesia cuando nos mudamos a Jackson”, le contó a Aleteia. “Al principio, fuimos a la Primera Iglesia Bautista de Jackson. Mientras intentábamos crecer y madurar en nuestra fe, hicimos preguntas y no obtuvimos las respuestas que esperábamos. Empecé a investigar la historia de la Iglesia Católica. Supongo que es fácil reconocer la verdad cuando te das cuenta de lo ciego que has estado”.

La pareja se puso en contacto con St. Mary's y se inscribió en la Orden de Iniciación Cristiana para Adultos (OCIA).

“Creo que fue durante el curso de OCIA que mi esposa vio una publicación en Facebook sobre el minisitio del Padre José”, dijo Noah. “Le dije: ‘Creo que voy a llenar el formulario’. Sentí que debía empezar por ahí. A medida que avanzaba, pensaba: ‘Bueno, veamos cómo va el siguiente paso’. Y llegué al punto en que le dije a Rachael: ‘Bueno, voy a seguir adelante con cada paso, y si Dios quiere que esto suceda, lo haré’”.

Admite haber tenido inquietudes iniciales sobre los riesgos de una cirugía tan radical y la perspectiva de vivir el resto de su vida con un solo riñón. Pero dijo que “hizo todo lo posible por resignarse a la voluntad de Dios”.

A medida que Noah se sometía a sucesivas pruebas médicas para determinar si existía compatibilidad según la sangre, los tejidos, los órganos y la genética, y dichas pruebas resultaban exitosas, su "preocupación por esas cosas fue disminuyendo cada vez más".

“El proceso de evaluación es muy minucioso”, declaró. Además de minimizar la posibilidad de que el cuerpo del receptor rechace el órgano donado, el equipo de trasplante de órganos se esfuerza por “garantizar que su calidad de vida no se vea drásticamente afectada por la donación”.

En la Pascua de 2025, el padre José administró el sacramento de la Confirmación a Noah y Rachael, y le dio la Primera Comunión a su hija mayor, de 13 años.

Mientras tanto, Noah siguió presentándose a las evaluaciones, sin mencionárselo al padre José ni a nadie más. Finalmente, recibió una llamada informándole que era compatible.

"Sentí una gran paz al respecto porque acepté que, si esto iba a suceder, estaba en buenas manos. Simplemente dije 'Sí'. Intenté no pensarlo demasiado, lo tomé paso a paso".

Ejemplo de la vida real

Un factor importante en la decisión de Noé fue dar un buen ejemplo a sus hijos. "Pensé que era una buena manera de mostrarles cómo vivir nuestra fe", dijo. "No sentía que pudiera decirles a mis hijas que [vivir la fe] es lo que debemos hacer si yo no lo hago".

Para la parroquia, también ha sido un tiempo de formación, para aprender sobre la donación de órganos y para tener un ejemplo real de sacrificio cristiano.

“Sin duda, el acto de Noah fue una inspiración para toda la comunidad”, dijo el padre José. “Todos agradecemos a Noah y a su familia por el increíble valor y la generosidad con que se presentaron, y por su determinación de dedicar su vida a los demás”.

La experiencia también trajo otros beneficios. Un feligrés que se ofreció a hacerse la prueba resultó no ser compatible, pero gracias a ella, sus médicos pudieron detectar una afección médica grave y tratarla antes de que se agravara.

Para la familia Zell, otro factor que tuvieron en cuenta al tomar su decisión fue el hecho de que el padre José es su párroco.

“Una de las cosas que comentamos fue que, desde que el padre José decidió hacerse sacerdote, renunció a cualquier posibilidad de tener una familia e hijos, y pensé: 'Bueno, tal vez si esto sale bien y somos compatibles, él forme parte de nuestra familia'”.

Fue Rachael quien quiso informarle al padre José quién era el donante. Según Noah, ella sentía que “quizás no sería justo privarlo de la alegría de saber de dónde provenía la donación, sobre todo estando ambos en la misma parroquia”.

“No conocía bien a Noé ni a su familia”, dijo el padre José. “Se unieron a la parroquia el año pasado. Son personas muy devotas. Se toman muy en serio su fe”.

El poder de la oración

Tanto para el donante como para el receptor, la oración fue de suma importancia durante todo el proceso, y lo sigue siendo. El padre José contó que, mientras lo preparaban para la cirugía, oraba por su donante.

“Puedo asegurarles el poder de la oración, que el Señor me estaba curando y la Santísima Virgen me protegía con su manto, porque nunca sentí dolor”, dijo el sacerdote de 66 años. “Mucha gente rezaba por mí, en la parroquia, en la arquidiócesis, en las parroquias donde he servido, en otras partes del país, gente de mi tierra natal en la India”.

Hasta el momento, según comentó, no ha tenido complicaciones y ya ha retomado sus labores en la parroquia.

Intenta decir "sí" más a menudo

¿Qué consejo le daría Noah a alguien que esté pensando en convertirse en donante? “Intenta ser abierto y decir ‘Sí’ más a menudo”.

Y en cuanto a cualquier temor que uno pudiera tener, dijo: “La gente muere en accidentes de tráfico todos los días, en accidentes laborales y por complicaciones de salud. Uno puede morir repentinamente de un ataque al corazón sin motivo aparente. Sería triste que todos viviéramos bajo el temor constante de lo que pudiera suceder”.

El consejo del padre José para quienes se enfrentan a una situación como la que él vivió: “Ponlo a los pies de Jesús y dile: ‘Señor, hágase tu voluntad’. Y entonces no se convertirá en una carga para nosotros”.

A las personas que están considerando la donación de órganos, le gusta recordarles que Cristo dijo: "Nadie tiene mayor amor que este: dar la vida por sus amigos".