León XIV se reencuentra con un joven español curado de linfoma

Meses después de ser diagnosticado de linfoma durante el Jubileo de la Juventud, Ignacio González abrazó al Papa León XIV para compartir la feliz noticia:"Estoy curado"

El Papa León XIV compartió esta semana un emotivo reencuentro con Ignacio González, el adolescente español de Cartagena cuyo diagnóstico de linfoma agresivo durante el Jubileo de la Juventud del verano pasado provocó oraciones en toda España y en el Vaticano.



Según un artículo publicado por COPE, el encuentro tuvo lugar frente a Villa Barberini en Castel Gandolfo, donde el Papa saludó a Ignacio y a su familia al salir tras su día de descanso semanal. El joven, que había pasado meses recibiendo tratamiento tras ser hospitalizado en Roma, abrazó al Papa y le comunicó la noticia de su recuperación.

“Le dije que estoy curado, gracias a Dios estoy bien, y lo estoy esperando en Madrid”, dijo Ignacio después, según COPE, y como se puede ver en el vídeo.

La historia captó la atención mundial durante el Jubileo de la Juventud en Roma el verano pasado, cuando Ignacio viajó a Italia con otros jóvenes peregrinos españoles. Durante el viaje, desarrolló síntomas respiratorios graves y fue ingresado en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma.

Los médicos le diagnosticaron un linfoma agresivo. Su estado de salud causó preocupación entre familiares, amigos y compañeros peregrinos tras las noticias procedentes de España. El Vaticano también siguió de cerca la evolución del adolescente, y el Papa pidió públicamente oraciones por él durante su vigilia con los jóvenes.

Uno de los momentos más destacados durante la hospitalización de Ignacio fue la visita personal del Pontífice a la iglesia del Niño Jesús. Este gesto atrajo la atención de los católicos en España e Italia como muestra de cercanía pastoral hacia los jóvenes que afrontan la enfermedad y el sufrimiento.



COPE también informó que la madre de Ignacio, Carmen Gloria González, describió la experiencia de la familia como una lucha sostenida por la fe durante todo el proceso médico. Durante los meses siguientes, Ignacio continuó el tratamiento hasta que los médicos confirmaron que el linfoma había desaparecido.

Durante el encuentro del martes en Castel Gandolfo, Ignacio le dijo al Papa que su recuperación sigue progresando positivamente y que "todo va bien" ahora que ha terminado el tratamiento.