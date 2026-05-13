El miércoles 13 de mayo de 2026, 45 años después del atentado contra Juan Pablo II , León XIV inauguró la audiencia general con un acto de homenaje a su predecesor polaco. El Papa hizo una pausa para orar ante la placa que conmemora el atentado del que Juan Pablo II escapó por poco y cuyas secuelas sufrió hasta su muerte en 2005.

Recordando aquel 13 de mayo de 1981, en que el Papa Juan Pablo II fue atacado abordo de su papamóvil, León XIV oró ante la placa conmemorativa antes de comenzar su audiencia general

El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II, elegido papa menos de tres años antes, circulaba en su jeep descapotable por la Plaza de San Pedro entre la multitud cuando se oyeron disparos. Eran las 17:19 y el papa se desplomó en el papamóvil, alcanzado en el abdomen por las balas del turco Mehmet Ali Ağca. El pontífice fue trasladado de inmediato al Hospital Gemelli, donde se salvó en el último minuto tras horas debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras los fieles de todo el mundo rezaban por el jefe de la Iglesia Católica.

Juan Pablo II expresó repetidamente su certeza de haber sido protegido milagrosamente por la Virgen María el día de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, un santuario portugués donde la tradición de la Iglesia reconoce las apariciones marianas. El propio atacante, a quien Juan Pablo II visitó el 27 de diciembre de 1983 en la prisión de Rebibbia, manifestó su sorpresa de que su objetivo hubiera sobrevivido.

Este miércoles por la mañana, 45 años después, León XIV inauguró la audiencia general dirigiéndose a la placa que conmemora el lugar donde Juan Pablo II fue atacado, ubicada entre los adoquines de la Plaza de San Pedro. Arrodillado, el papa número 267 se inclinó y colocó su mano sobre la losa de mármol blanco que lleva el escudo papal y la fecha (XIII V MCMLXXXI).

En el resumen de la catequesis del Papa, leído en francés por un intérprete, el Papa conmemoró "este día de Nuestra Señora de Fátima, el 45 aniversario del atentado contra San Juan Pablo II", invitando a todos a "contemplar el misterio de la Iglesia en relación con la Santísima Virgen María".

En su meditación, León XIV leyó el último capítulo de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia —Lumen Gentium— , dedicado a la Virgen María. La describió como "modelo, miembro por excelencia y madre de toda la comunidad eclesial".