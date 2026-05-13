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León XIV rinde homenaje 45 años después del intento de asesinato de JPII

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 13/05/26
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Recordando aquel 13 de mayo de 1981, en que el Papa Juan Pablo II fue atacado abordo de su papamóvil, León XIV oró ante la placa conmemorativa antes de comenzar su audiencia general

El miércoles 13 de mayo de 2026, 45 años después del atentado contra Juan Pablo II, León XIV inauguró la audiencia general con un acto de homenaje a su predecesor polaco. El Papa hizo una pausa para orar ante la placa que conmemora el atentado del que Juan Pablo II escapó por poco y cuyas secuelas sufrió hasta su muerte en 2005.

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Tags:
audiencia generalJuan Pablo IIpapa leon xiv
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