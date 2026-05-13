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La Santa Sede advierte nuevamente a FSSPX sobre el riesgo de cisma

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Holy Mass on the occasion of the Jubilee of the Sick

© Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 13/05/26
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En un breve comunicado publicado el 13 de mayo, la Santa Sede emite un último intento de reconciliación con la Fraternidad de San Pío X

El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, confirmó que la ordenación no autorizada de obispos por la Sociedad de San Pío X constituía "un acto cismático", en una breve declaración publicada el 13 de mayo de 2026. Afirmó que el papa León XIV oró para que los miembros de este movimiento integrista, opuesto al Concilio Vaticano II, "reconsideren la gravísima decisión que han tomado".

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