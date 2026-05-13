Cinco técnicas para aprender a controlar las emociones

La ira desbordante, la ansiedad abrumadora: a veces, ciertas emociones lo invaden todo. Sin embargo, intentar acallarlas de inmediato puede resultar contraproducente

Ira, ansiedad… A veces nos sentimos abrumados por nuestras emociones, hasta el punto de que se convierten en un obstáculo en nuestra vida cotidiana. El doctor Bernard Anselem -médico especializado en neurociencias, conferencista y autor- analiza los mecanismos emocionales que nos ahogan y comparte algunas técnicas.

"Una emoción intensa dura poco tiempo si no la alimentamos", recuerda."Pero hay que aprender a no alimentar uno mismo 'la ola emocional' con pensamientos que reavivan la emoción, con rumiaciones o con la negación de sentir". He aquí cinco consejos concretos para empezar a controlar mejor las emociones en el día a día.

1 Nombrar con precisión lo que se siente

"Una vez que tomamos conciencia de la emoción, lo primero es poder nombrarla", explica Bernard Anselem. Este simple gesto crea una especie de distancia interior. Muchos utilizan la palabra "estrés" para describir realidades muy diferentes: miedo, frustración, tristeza o ira. Sin embargo, "cuanto más rico sea nuestro vocabulario emocional, más distancia podremos poner", subraya el especialista. "Leer, escuchar y observar las emociones en las películas o los libros también ayuda a desarrollar esa sutileza interior", añade.

Sophie, profesora de primaria, lo constata: "Algunos niños dicen inmediatamente que son 'malos' o 'un desastre', cuando en realidad están decepcionados u ofendidos". Para ayudarles, trabaja con ellos las palabras relacionadas con las emociones: "Entre la ira, la frustración, la injusticia o la decepción, van descubriendo poco a poco los matices".

2 Volver al cuerpo antes de pensar

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Cuando la emoción se vuelve demasiado intensa, al cerebro racional le cuesta a menudo recuperar el control. "Una gran respiración antes de hacer nada activa el sistema parasimpático", explica Bernard Anselem. "La respiración lenta, la coherencia cardíaca, el caminar rápido o la actividad física permiten entonces calmar el sistema nervioso".

Camille, madre de tres hijos, ha aprendido a utilizar esta técnica en los momentos de tensión familiar. "Antes, cuando me enfadaba, respondía de inmediato y la situación se descontrolaba enseguida", cuenta. "Ahora salgo a dar un paseo de cinco minutos con nuestro perro. Me doy cuenta de que mi cuerpo necesita calmarse antes de poder pensar con serenidad".

3 Dejar de luchar contra las emociones

El reflejo natural suele ser querer hacer desaparecer inmediatamente lo que nos molesta. Sin embargo, "la supresión emocional provoca un efecto rebote", advierte Bernard Anselem. "Reprimir una emoción, por el contrario, alimenta una tensión subyacente. Los pensamientos dan vueltas en bucle y amplifican aún más el malestar. Intentar suprimir la aparición de una emoción está abocado al fracaso. Aceptarla es indispensable y evita que uno se sabotee a sí mismo o se culpe. No hay otra opción, ya que la emoción es, en un principio, un proceso inconsciente", recuerda el especialista.

La aceptación se convierte entonces en un medio para poner fin a esos pensamientos que dan vueltas en bucle. Aceptar no significa amar lo que se siente, sino simplemente reconocer que esa emoción está ahí, momentáneamente. "Una emoción se parece a una ola: puede ser violenta, pero sabemos que va a desaparecer", explica.

El especialista también advierte sobre dos escollos educativos: proteger en exceso o reprimir en exceso. Según él, un niño necesita un entorno seguro, pero también espacio para aprender a gestionar sus emociones. La sobreprotección puede impedir que el niño afronte poco a poco las frustraciones normales de la vida, mientras que una autoridad demasiado dura puede bloquear la expresión emocional. El reto consiste en acompañar sin asfixiar, manteniendo al mismo tiempo unos límites claros.

4 Evitar los pensamientos catastróficos

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La tartamudez, un trastorno del habla que a menudo es motivo de incomodidad y frustración, afecta a más de 70 millones de personas en todo el mundo."Los pensamientos generan nuevas emociones", recuerda Bernard Anselem. Tras una emoción difícil, la mente puede crear rápidamente escenarios inquietantes: "soy un desastre, nunca lo conseguiré, etc.". El especialista recomienda entonces lo que él denomina una "reevaluación cognitiva", es decir, aprender a ver la situación desde otro ángulo.

Thomas, un estudiante de 22 años, utiliza este método antes de sus exámenes. "Antes, me pasaba horas imaginando lo peor", confiesa. Ahora, escribe sus pensamientos en un cuaderno e intenta ponerlos en perspectiva. "Cuando pienso: ´Voy areprobar´, intento recordar todas las veces que ya lo he conseguido".

5 Aceptar que las emociones son contagiosas

Las emociones se transmiten mucho más de lo que imaginamos. "Percibimos directamente en la mirada, las expresiones faciales, el tono de voz o la forma de andar lo que siente el otro", explica Bernard Anselem. "La ansiedad o, por el contrario, una actitud tranquila pueden influir rápidamente en toda una familia o un grupo". El especialista habla de "cadenas emocionales". Explica que, afortunadamente, "los gestos y las palabras amables también transmiten emociones agradables, que se propagan con un efecto piramidal".