(VIDEO) ¿Cómo comenzaron los secretos de Fátima?

Pocas revelaciones privadas dentro de la Iglesia católica han generado tantas preguntas como los llamados “secretos de Fátima”. Durante décadas, teorías, interpretaciones apocalípticas y rumores rodearon el mensaje recibido por tres niños pastores en Fátima. Pero la Iglesia ha insistido en algo importante: el centro de Fátima no es el miedo ni el misterio… sino la conversión, la oración y la esperanza.
Desde las apariciones de 1917 hasta la aclaración definitiva de Benedicto XVI, la Iglesia ha buscado separar el mensaje espiritual de las especulaciones