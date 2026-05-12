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(VIDEO) ¿Cómo comenzaron los secretos de Fátima?

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Guillermo Arévalo - publicado el 12/05/26
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Desde las apariciones de 1917 hasta la aclaración definitiva de Benedicto XVI, la Iglesia ha buscado separar el mensaje espiritual de las especulaciones

Pocas revelaciones privadas dentro de la Iglesia católica han generado tantas preguntas como los llamados “secretos de Fátima”. Durante décadas, teorías, interpretaciones apocalípticas y rumores rodearon el mensaje recibido por tres niños pastores en Fátima. Pero la Iglesia ha insistido en algo importante: el centro de Fátima no es el miedo ni el misterio… sino la conversión, la oración y la esperanza.

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