Santiago Portas: el perdón, la cualidad más importante del líder

En un mundo que valora el éxito empresarial y profesional, un laico con más de 20 años de experiencia en el sector bancario y la dirección empresarial se decide a cambiar la narrativa sobre el liderazgo

Santiago Portas es el director de instituciones religiosas del tercer sector del Banco Sabadell, que es uno de los cuatro grandes bancos de España. Tras décadas en el sector financiero, este laico español tiene clara una cosa:

“Desde nuestra posición de laicos, y sobre todo en el ámbito empresarial, (es nuestra responsabilidad) ser coherentes con lo que hacemos en nuestra familia, en la vida pública y en el trabajo”.

Perdón como herramienta fundamental del liderazgo

Tras una larga carrera profesional, Santiago llegó a la conclusión de que el perdón es fundamental ya que, liderando, tarde o temprano enfrentaremos situaciones de conflicto.

“Es imposible no pasar por el conflicto, hasta en la iglesia pasas por el conflicto. Somos personas; y cuando trabajas con personas hay errores, decepciones, tensiones… si liderando no sabemos perdonar llega el resentimiento y acabamos liderando desde la herida. Eso crea un liderazgo rígido, defensivo y agotador”.

Sin embargo, Santiago es consciente de que, en el ámbito empresarial, el perdón incluso podría ser percibido como una debilidad, por lo que añade una distinción importante:

“El perdón no significa olvidar, ni bajar la exigencia, ni es una debilidad. Para mí (el perdón) ha significado volver a recuperar esa libertad interior y decidir sin resentimiento”.

El reto más grande del líder

Para el autor, el momento de mayor responsabilidad al dirigir a un equipo es la corrección, dado que, en ese contexto, existe una jerarquía, pero también una necesidad de acompañar al otro.

“Debemos de ser conscientes de que estamos en una posición por encima del corregido, tenemos mucha más responsabilidad; entonces, si queremos verdaderamente perdonar, corregir o reconciliar -que al final reconciliar no elimina el conflicto, sino lo atraviesa sin destruir la relación- creo que el líder tiene ahí una responsabilidad grande y tiene que hacer un acto de autoconciencia y de responsabilidad de cara a poder acompañar a esa persona”.

Cuando esto no sucede de la forma correcta, se corre el riesgo de afectar el ambiente de trabajo. Una corrección que no es justa o caritativa puede herir al otro, romper la confianza dentro del equipo, crear disputas o actitudes de defensa e, incluso, orillar a las personas a dejar la organización.

Entonces, ¿cómo corregir?

“La persona, a partir de la corrección, tiene que crecer”, explica el experto. “Debemos cuidar el por qué hacemos las cosas y con qué las hacemos. Tener en cuenta que son personas y tenemos que, no sólo cuidarlas, sino hacer que crezcan con nosotros”.

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El reto de acompañar y servir

En un mundo en el que los avances tecnológicos cada vez nos orientan más a la inmediatez y automatización, Santiago resalta el valor de acompañar y dedicar tiempo a las personas, para tratarlas con humanidad.

Reconociendo que liderar es “tratar a las personas como personas”, destaca la importancia de seguir el ejemplo de servicio del líder por excelencia, que es Cristo.

“Muchas veces focalizamos en el problema y ya sólo vemos el problema y eso es un riesgo muy grande porque eliminamos a la persona. Ese acompañamiento de la persona, esa vocación de servicio, el trato con personas, eso es lo que hacía nuestro Señor”.

De esta forma, el líder se gana el respeto de su equipo y logra que cada uno se sienta una parte fundamental del proyecto, con posibilidad de aportar y hacer crecer a la organización; contrario a esto, “al líder autoritario, seguramente se le obedece, pero por miedo.Y el miedo no hace crecer a las organizaciones a largo plazo”.

Esto, explica Santiago, es aplicable, no solo en la empresa, sino en la familia, la comunidad parroquial, los conflictos en diferentes ámbitos de la vida diaria y las obras sociales.

70 veces 7

Courtesy of Santiago Portas

Estas lecciones son parte de su primer libro, 70 veces 7: Liderar desde el perdón, la verdad y la reconciliación, disponible en Amazon.

Tras una década recopilando lecciones aprendidas en el día a día -fragmentos de homilías, anécdotas personales, frases de santos, citas de libros, errores, casos de éxito, etc.- Santiago se decidió a compartir esas lecciones que, reconoce, no son ninguna novedad, pues ya se encuentran en la Biblia, que es “es el mejor libro de management de la historia, que todos los directivos deberían leer”.