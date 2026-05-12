Este obispo canadiense daría su ropa a los pobres

El beato Luis-Zefirino Moreau fue un santo obispo que se caracterizaba por su cercanía a los sacerdotes y por su gran caridad hacia los pobres de su diócesis

A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido numerosos ejemplos de obispos, sacerdotes y religiosos que se entregaban por los pobres, a menudo donándoles sus propios bienes. Así fue la vida del beato Louis-Zéphirin Moreau, un obispo canadiense que sirvió en la diócesis de Saint-Hyacinthe en el siglo XIX.

Su vida es un ejemplo inspirador de sacrificio y de amor total hacia los pobres y los más vulnerables de la sociedad.

Obispo de los pobres

Nacido en la ciudad canadiense de Bécancour, Moreau se crio en el seno de una familia de agricultores y, más tarde, ingresó en el Seminario de Nicolet para discernir su vocación al sacerdocio.

Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1846, y una de sus primeras funciones fue la de capellán de l’Asile de la Providence, un hospicio para los pobres.

Tras ocupar diversos cargos, fue nombrado obispo de Saint-Hyacinthe y adoptó como lema: «Todo lo puedo en Aquel que me fortalece».

Según la página web de los Obispos de Canadá, "su caridad le llevó a gastar su propio sueldo y a dar su ropa a los pobres. Se le conocía como el 'santo' obispo Moreau".

Tras su muerte en 1901, muchos lo veneraban por su santidad y, finalmente, fue beatificado en 1987 por San Juan Pablo II. Durante su homilía, san Juan Pablo II destacó su preocupación por los pobres y su ejemplo modélico de obispo santo:

"El 'buen monseñor Moreau' sabía dedicar su atención a todos a diario. Respetaba a todos y practicaba la caridad más concreta con los pobres que acogía en su casa. Le encantaba visitar parroquias y colegios. Se mantenía cercano a los sacerdotes, a quienes consultaba y animaba en su labor, en su vida espiritual y en su profundización intelectual, para que pudieran ofrecer a los cristianos una catequesis iluminada por una fe comprendida y vivida".