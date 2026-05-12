Scott Borba contribuyó a crear una de las marcas de cosméticos más conocidas del mundo antes de responder a una llamada inesperada al sacerdocio católico

A primera vista, la historia del empresario Scott Borba parece casi demasiado cinematográfica para ser cierta. Exmodelo, actor, empresario del sector de la belleza y cofundador de e.l.f. Cosmetics, pasó años inmerso en el mundo de la imagen, el lujo y el éxito antes de dejarlo todo para convertirse en sacerdote católico. Sin embargo, lo que hace que su historia sea tan cautivadora no es el cambio drástico en sí mismo, sino la silenciosa toma de conciencia de que la belleza, por sí sola, nunca fue suficiente.

Según un informe reciente de ChurchPOP, el diácono Scott Borba será ordenado sacerdote para la Diócesis de Fresno a finales de este mes, tras lo que él describe como un largo y sinuoso camino de regreso a la fe que sintió por primera vez cuando era niño.

De la industria de los cosméticos a la belleza interior

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Durante más de dos décadas, Borba trabajó en el sector de la salud y la belleza, creando empresas y acumulando riqueza. Sin embargo, al echar la vista atrás, habla de ese periodo con una honestidad sorprendente. "Vivía para mí mismo. Me idolatraba a mí mismo", admitió. "Idolatraba todo lo que había ahí afuera que fuera de lujo. Era el ejemplo perfecto del lujo".

Sin embargo, lo que hace que su historia resuene es que él no rechaza la belleza en sí misma. Él comprende su encanto. Pasó años ayudando a crear productos diseñados para que las personas se sintieran atractivas, seguras, elegantes y deseables. Pero en algún momento del camino, la búsqueda de la belleza exterior ya no parecía capaz de satisfacer el anhelo más profundo que se escondía detrás de todo eso.

Esa tensión nos resulta familiar en nuestra época de filtros, rutinas y vidas cuidadosamente curadas. La belleza nos rodea constantemente, pero muchas personas siguen sintiéndose inquietas, invisibles o insatisfechas. Podemos perfeccionar una imagen mientras descuidamos silenciosamente el alma que hay detrás de ella.

El rostro cambiante de la belleza

En un momento dado, Borba recordó haber sentido que estaba "intentando vender mi alma" tras verse envuelto en el estilo de vida de Hollywood. A pesar del éxito, algo seguía sin resolverse.

Quizás sea porque las formas de belleza que más nos nutren rara vez son las más evidentes. Un rostro sereno. Un espíritu generoso. La presencia tranquila de alguien que ha sufrido y sigue siendo tierno. La belleza de una vida que ya no gira por completo en torno a sí misma.

Borba compartió con Angelus News que sintió por primera vez la llamada al sacerdocio cuando era niño, en un momento en que su madre señaló hacia el altar durante la misa. "Fuera quien fuera el sacerdote, sus vestiduras brillaban en ese momento como purpurina", recordó. "Y supe que Dios estaba poniendo en mi corazón el deseo de convertirme en sacerdote".

Es una imagen impactante para alguien que pasó gran parte de su vida adulta en la industria de la belleza. La purpurina pertenecía antes al mundo del glamour y la apariencia. Años más tarde, la belleza parece haber adquirido un significado completamente diferente.

La presencia de la Virgen María

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Borba también compartió que otra mujer fue fundamental en su decisión:

"Sé que nuestra Santísima Madre me ha guiado hacia esta vocación por el amor que me tiene a mí y a su Hijo. Nunca he sido más feliz. Nunca he estado tan lleno de alegría".

Su alegría por su nueva vida es evidente, tal como él mismo explicó: "No solo acepté la llamada [al sacerdocio], sino que todo lo que Dios me dio —todo mi dinero, todo lo que tenía, incluida la empresa que tengo actualmente— lo he regalado".