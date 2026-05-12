España es la próxima parada del papa León XIV. Un viaje apostólico que lo lleva a Madrid, Barcelona e Islas Canarias. Aleteia analiza con un obispo local el alcance de este viaje con acento en la compleja situación de los migrantes

León XIV estará del 6 al 12 de junio de 2026 en tierras españolas, donde confirmará en la fe. Pero también se hará eco de la dramática situación que sufren miles de migrantes forzados a huir desde África hacia Europa.

"Espero que toque el corazón de nuestra sociedad, que nos ayude a acercarnos más a Jesucristo y a poner en valor el mensaje social que nace del Evangelio, el cual nos inspira a construir una sociedad más humana y servicial".

Lo afirma monseñor Cristóbal Déniz Hernández, obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias. El prelado conversó con Aleteia sobre los diversos preparativos que se adelantan ante la presencia del Santo Padre.

Está previsto que el pontífice se encuentre en Gran Canaria con organizaciones que brindan atención a migrantes. Luego, será momento de ver a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral que hacen vida en la región.

El Papa celebrará Misa en un estadio canario. En su último día en España, viajará a Tenerife, donde visitará el centro de acogida de "Las Raíces". Será antes de la eucaristía en el puerto de Santa Cruz, previo a su regreso al Vaticano.

León XIV será el primero en Canarias

Sobre el sentido espiritual del viaje, el prelado destaca que "tiene un alto contenido pastoral. Busca alentarnos como pueblo de Dios a fortalecer la identidad cristiana y a dinamizar con mayor entusiasmo el anuncio del Evangelio".

Monseñor Hernández sostiene, además, que "será la primera vez que el Papa visite un país europeo caracterizado por días llenos de encuentros y celebraciones". A su vez, recuerda que "en Canarias, ¡será la primera vez que se reciba a un Papa!".

En efecto, Juan Pablo II visitó España en varias ocasiones (1982, 1984, 1993, 2003), pero nunca incluyó el archipiélago en su agenda. Benedicto XVI también estuvo en tierras españolas, pero se enfocó en la península.

En tal sentido, el obispo confiesa que "hay una enorme ilusión y expectación en la Iglesia y en la sociedad canaria en general". Y menciona que León XIV realizará el viaje que había proyectado Francisco, "que finalmente no se pudo realizar".

"Su deseo era venir para apoyarnos en la comprensión de la realidad de los migrantes en nuestras islas y mostrar su agradecimiento por la solidaridad y la responsabilidad mostrada en Canarias por distintas instituciones públicas y privadas", destaca.

Ciertamente, el itinerario presenta una clara connotación migratoria, especialmente con la parada que realizará el pontífice en el Puerto de Arguineguín, relevante punto de llegada de tantas personas durante los últimos años.

La Virgen del Pino y el Cristo de Telde

Dos imágenes emblemáticas serán entronizadas para acompañar las celebraciones litúrgicas encabezadas por el Papa. Está prevista la presencia de la Virgen del Pino y el Cristo de Telde, de gran singularidad espiritual en el encuentro.

"En el estadio de Gran Canaria se expondrán en el altar la imagen del Cristo de Telde y la de Nuestra Señora la Virgen del Pino. Son imágenes que tienen un inmenso calado en la memoria de los canarios y notable arraigo en nuestra sociedad".

Como ocurrió en otros viajes del pontífice, habrá un lugar especial para la veneración mariana. "Por ello se ha visto oportuno que puedan acompañarnos en la celebración de la eucaristía con el Santo Padre el 11 de Junio".

"La devoción a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pino, se ha transmitido de generación en generación", y fortalecidas por el amor, conectan hoy con la nueva feligresía, explica monseñor Cristóbal Déniz Hernández.

La devoción es sentida y profunda. Señala que "los días anteriores y posteriores a su fiesta son muchísimas las personas que se acercan peregrinando a su santuario, ubicado en el pueblo de Teror en la isla de Gran Canaria".

Imagen de Nuestra señora del Pino Gerd Eichmann | via Wikimedia Commons

Legado del viaje en el corazón del Papa

Consultado acerca de lo que esperan impacte al Papa por parte de la población canaria y lo que desearían se lleve en el corazón de regreso al Vaticano tras días de encuentros profundos y significativos, el mensaje es conmovedor.

Que toque el corazón de toda la sociedad, que alimente la cercanía a Cristo y su mensaje, que promueva en cada uno: "Sentimientos de familia de unos y otros, alimentados por un mayor compromiso y más proximidad".

Igualmente, "esperamos que el Papa León XIV se lleve la impresión de haber encontrado en España a un pueblo que lo ha acogido y que lo ha escuchado como Pastor de la Iglesia", agrega el obispo desde donde estará el Papa en unos días.

Abunda que se está realizando una "preparación espiritual importante rumbo a las distintas actividades por la visita; así como en las catequesis preparadas para centrar la atención en lo importante de este histórico evento".

"Anhelamos que sea un fuerte impulso para el seguimiento de Jesucristo". menciona. Y deja claro que hay todo un equipo de voluntariado trabajando sin descanso para asegurar que se cumplan las metas, también en el plano pastoral.

"Los voluntarios y voluntarias tendrán la gracia de experimentar estas realidades al preparar la realización de cada evento. Su deseo es contribuir a que esta experiencia llegue de forma satisfactoria" a millares de almas.

¿Qué frutos deja una visita papal?

Cada país es diferente y abraza al Santo Padre de un modo particular. En el caso de España, una meta es que "más allá de los momentos emotivos, este acontecimiento ayude en el crecimiento espiritual de todo el pueblo de Dios".

Una maduración que —explica el obispo— ha de verse concretada "en un mejor cuidado de la experiencia personal de fe de los creyentes, y en su vinculación con la comunidad cristiana, ámbito fundamental para avanzar hacia una fe más sólida".

Además, se "pondrá en valor la dimensión sinodal de experimentar el gozo de la fe caminando juntos como pueblo de Dios", añade. Y estima que será muy positivo el recuerdo "que quedará en nuestra memoria para siempre".

Se espera el reimpulso de la fe en Europa: "Esta visita es una hermosa gracia para la Iglesia en España, y lo será también para las islas canarias. Causará una repercusión muy positiva en el afianzamiento de la identidad cristiana de todos los católicos".

"Supondrá un gran anuncio del evangelio en nuestra sociedad, la cual afronta realidades de secularización y de personas alejadas de la fe". El pueblo quiere "mostrar al Papa León XIV un profundo afecto por ser el Pastor de la Iglesia".

Viaje del Papa reaviva el amor a Dios

El 10 de mayo de 2026, al final del rezo mariano del Regina Caeli en Vaticano, el Papa se mostró "contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas". Europa le espera lleno de amor y esperanza.

El Sucesor de san Pedro sigue los pasos de Benedicto XVI, pero la agenda es diferente. Una en la que inaugurará la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la cual presume de una asombrosa altura, superior a los 172 metros.