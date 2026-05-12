Cuatro importantes preguntas para analizar tu relación

Si estás en una relación de pareja, el psicólogo Jeff Guenther recomienda hacerte estas cuatro importantes preguntas que te ayudarán como guía en tu relación

A veces una relación no necesita una gran crisis para hacernos reflexionar. El psicólogo Jeff Guenther propone cuatro preguntas simples, pero profundas, que pueden ayudarte a evaluar la salud emocional de tu relación de pareja, identificar patrones y reconocer si ambos están creciendo juntos o si la relación se ha vuelto monótona y hace falta cambiar algo.

El reconocido psicólogo Jeff Guenther, especialista en temas de pareja, compartió recientemente algunas preguntas que puedes hacerte de manera tranquila y así descubrir hacia dónde se está dirigiendo tu relación. De esta manera podrás descubrir cuáles son aquellos aspectos que tienen que reforzar y qué cosas implementar.

1 ¿Quiero que me quieran así el resto de mi vida?

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El terapeuta explica que debemos plantearnos si la forma en la que estamos recibiendo amor nos hace felices. Es importante ver la manera en la que esa persona es contigo, cómo es en el día a día y su entorno, tanto en días normales como en días pesados. También es necesario evaluar la manera en la que te acompaña cuando afrontas una situación difícil. De esa manera puedes inferir cómo será el trato de tu pareja a largo plazo.

2 ¿Me gusta la versión que veo de mí en la relación?

Ahora bien, más allá de cómo es la otra persona, esta pregunta pone atención en cómo es tu personalidad. Es decir, ¿saca la mejor versión de ti? Edificando una versión de crecimiento con libertad y plenitud, o por el contrario, ¿saca una versión que te genera intranquilidad, duda, miedo o inseguridad?

3 ¿Compartimos el sentido del humor?

El terapeuta Jeff hace mención sobre la importancia de reír juntos y de sí la otra persona entiende tu sentido del humor y se ríe contigo. Este es un signo importante a considerar, ya que explica que por medio del humor es donde comprobamos cuando alguien nos entiende y comparten las mismas risas, chistes o bromas, por más peculiar que parezca. Más allá de si los demás se ríen o no, es importante que te sientas cómodo con tu pareja y puedan expresarse libremente.

4 ¿Sería feliz sin cambios?

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Si bien, los especialistas en la salud emocional señalan que las actitudes que tenemos ahora, así como los hábitos y la forma de ser se potencian con el paso del tiempo. Es necesario tomar en cuenta si aquellas actitudes que vemos en el otro nos agradan, considerando que mismas actitudes seguirán con el paso de los años e incluso aumentarán.

Las preguntas que plantea Jeff Guenther no buscan generar paranoia ni convertir cada relación en un examen emocional. Más bien, son una invitación a detenernos y mirar con honestidad cómo estamos amando y siendo amados.