La misa dominical puede hacer mucho más por el cuerpo y el alma de lo que muchos de nosotros creemos. Un médico explica cómo la misa semanal ayuda a vivir más

La mayoría de los católicos no van a misa los domingos pensando: "Genial, esto debería reducir el riesgo de muerte prematura". Van porque quieren adorar a Dios de esa manera, porque es domingo, porque así los criaron, porque necesitan la Eucaristía, porque intentan ser fieles. La idea de que sentarse a leer, ponerse de pie, arrodillarse, cantar la mitad de los himnos y tratar de no pensar en la cena pueda ser beneficiosa para su salud no suele ser lo primero que se les ocurre. ¡Si es que alguna vez lo hacen!

Conclusiones sorprendentes de los estudios

Fabio Lotti | Shutterstock

Sin embargo, según el médico internista Dr. José Jorge Maya, la asistencia regular a la misa podría tener precisamente ese efecto. Aunque su publicación original fue redactada en español, el portal Church Pop tradujo sus conclusiones más importantes:

Refiriéndose a un número creciente de estudios observacionales, el Dr. Maya señala que las personas que asisten a servicios religiosos al menos una vez a la semana presentan, en promedio, un 21 % menos de riesgo de padecer cáncer, un 29 % menos de probabilidad de fumar, un 34 % menos de riesgo de abuso de alcohol, un 33 % menos de riesgo de depresión, y —quizás lo más llamativo— un 27 % menos de riesgo de muerte por cualquier causa.

Añade que, entre los adolescentes, también se observan menores índices de conductas sexuales de riesgo y de abuso de sustancias psicoactivas. Curiosamente, esto último también lo confirman los estudios polacos del Instituto de Prevención Integrada.

El hermoso vínculo entre la Santa Misa y una vida saludable

Sin embargo, antes de que alguien empiece a considerar el boletín parroquial como un sustituto del seguro médico, la Dra. Maya subraya que no se trata de ninguna magia ni de una "receta para la salud" oculta en el misal. La explicación es mucho más simple —y al mismo tiempo más profunda—: las personas que asisten regularmente a la Misa suelen pertenecer a algún lugar.

Puede sonar simple, pero tiene un gran significado. Semana tras semana, entran en una comunidad donde son conocidos, recibidos, abarcados por la oración e integrados en algo más grande que ellos mismos. En una época en la que la soledad se ha convertido en una de las crisis de salud más graves, aunque a menudo invisibles, esa pertenencia duradera no es algo trivial.

Aleteia ya había señalado hallazgos similares anteriormente, mostrando que la asistencia regular a la misa no solo aporta la gracia sacramental, sino también el efecto estabilizador del ritual, la repetición y la vida en comunidad.

El silencio que ordena el sistema nervioso

Independientemente del grado de distracción con el que llegue cada uno, hay algo en esa hora que se pasa lejos de las exigencias constantes de productividad, del aluvión de información, de las pantallas y de la atención centrada en uno mismo, que de manera natural calma y ordena el sistema nervioso.

La Iglesia, en su sabia discreción, lleva siglos proponiendo el silencio, la reflexión, el arrepentimiento, la gratitud y la esperanza —mucho antes de que nadie comenzara a medir los niveles de cortisol.

El propio Dr. Maya lo expresó de manera sencilla: "Nunca he visto a nadie ir a la iglesia o a la misa y salir en peor estado de lo que llegó", y es difícil no estar de acuerdo con eso.

Incluso cuando no todo es perfecto

Incluso en esos domingos en los que la homilía se hace larga, un niño pequeño llora y la selección de cantos parece poner a prueba la paciencia, la mayoría de las personas sale con algo sutilmente diferente. Están más tranquilas, más ligeras, menos encerradas en sí mismas.

El Dr. Maya admite que él mismo lo experimenta, diciendo que cada vez que va a misa, sale "mucho más tranquilo, mucho más ligero y —lo más importante— con un mensaje de Dios para su vida".

El sentido de la vida

Krakenimages.com | Shutterstock

Hay otro elemento que a menudo falta en la vida contemporánea: el sentido. La Santa Misa rompe la ilusión de que nuestra semana se compone únicamente de obligaciones, plazos, asuntos que resolver y la bandeja de entrada. Nos recuerda —aunque sea por un momento— que la vida se dirige hacia algo más que el mero mantenimiento de la rutina diaria.

Las personas suelen funcionar mejor —psíquica y físicamente— cuando creen que su vida tiene sentido, y la fe ofrece esa perspectiva de una manera que pocas otras prácticas semanales pueden mantener.

Esto no significa, por supuesto, que los católicos deban participar en la Santa Misa principalmente para bajar la presión arterial y alargar la vida. Eso sería un claro malentendido de su sentido. Sin embargo, vale la pena señalar que lo que Dios espera de nosotros rara vez es casual. Lo que alimenta el alma, a menudo —de manera visible y oculta— también ordena el resto de nuestra vida.