León XIV: el año de san Agustín

Desde la Plaza de San Pedro el 8 de mayo de 2025 hasta las ruinas de la antigua Hipona Regia en Argelia, León XIV ha encarnado su nueva misión como "hijo de San Agustín".

Las principales etapas de un año en el que el papa estadounidense siguió los pasos de este obispo del siglo V, una figura clave en la historia de la Iglesia y una verdadera guía para este pontificado.

Un "hijo de san Agustín"

El 8 de mayo, por primera vez en su historia moderna, los cardenales eligieron a un miembro de la Orden de San Agustín (OSA) para suceder a Pedro. Si bien la espiritualidad agustiniana ya estaba presente en pontificados anteriores —el de Francisco, pero sobre todo el de Benedicto XVI—, su lugar en el de León XIV es aún más evidente.

Prior General de su orden durante doce años, el papa estadounidense organizó toda su vida en torno a los principios formulados por el antiguo obispo de Hipona. Fue, además, como "hijo de san Agustín" que se presentó en la logia de la Basílica de San Pedro, durante su saludo a la inmensa multitud congregada en la plaza.

"Con vosotros soy cristiano, y para vosotros obispo", declaró León XIV, citando un discurso del Doctor de la Iglesia para expresar su deseo de "caminar juntos", como pastor, con los fieles. Y en los días siguientes, san Agustín se convirtió en una referencia esencial para el nuevo papa, apareciendo en casi todos sus discursos.

Ocio en un santuario

Tres semanas después de su elección, León XIV visitó Castel Gandolfo, la villa de verano papal, un palacio que Francisco había abandonado y transformado en museo. Pocos días después, anunció que planeaba pasar unas semanas de vacaciones en una pequeña residencia dentro de los terrenos de la villa papal, ubicada al sur de Roma. E incluso, más adelante, regresar allí todos los martes, su día libre.

Francisco, un adicto al trabajo, nunca abandonó su residencia principal en el Vaticano, ni siquiera para dar un breve paseo por los jardines del pequeño Estado. Con León XIV, el Vaticano fue testigo de un cambio radical de estilo que pudo haber desconcertado a algunos, pero cuya clave reside en su espiritualidad agustiniana.

En La Ciudad de Dios, San Agustín desarrolla el concepto de "otium sanctum", que podría traducirse como "ocio santo". Para los romanos, el otium era un tiempo de retiro y ocio —a menudo intelectual— que contrastaba con el negotium (los asuntos públicos, el trabajo). Para Agustín, el otium no es simplemente una ausencia de actividad, sino un tiempo necesario para la búsqueda de la verdad, que no es ociosidad y está motivado por la caridad. "La caridad de la verdad busca el ocio santo, y la necesidad de la caridad acepta la ocupación justa", insiste.

En sus Confesiones, san Agustín relata las tranquilas y felices vacaciones de seis meses que pasó en Cassiciacum, cerca del lago de Como, con su madre y su hijo. Incluso escribió durante este tiempo el tratado De Beata Vita, en el que afirma que la felicidad es cuestión de moderación.

En Nicea, en busca de la unidad

El 28 de noviembre, en su primer viaje fuera de Italia, León XIV visitó Iznik, en Turquía. Allí, se dirigió a las ruinas de la antigua Nicea, ciudad donde se celebró el concilio que dio a los cristianos su primer Credo en el año 325, diecisiete siglos antes. Ante las piedras de la Basílica de San Neófito, en el mismo lugar donde se selló la unidad de la fe, el Papa oró con representantes de otras confesiones cristianas, recitando el Credo con ellos.

La dimensión ecuménica ya se había mostrado fundamental para León XIV, quien, pocos días antes de su viaje, se había presentado ante los expertos de la Comisión Teológica Internacional como aquel "llamado a suceder al bienaventurado apóstol Pedro en la cátedra de la Iglesia de Roma en el ministerio de la unidad de todas las Iglesias".

En su discurso en Nicea, León XIV afirmó a sus hermanos cristianos que la unidad solo podía surgir de la humildad, contrastando la victoria de la fe —este paradójico "signo de la cruz"— con la orgullosa sed de dominio de la ciudad terrenal, una clara referencia a La Ciudad de Dios, la obra maestra de su mentor.

Desde esta perspectiva, el papa agustino señaló que el "escándalo de las divisiones" no era meramente un imperativo diplomático ni siquiera ecuménico, sino una necesidad espiritual que requería una Iglesia reconciliada internamente para estar verdaderamente unida a Dios. Esta idea se resume en el lema del papa: "In Illo uno unum" (En Él somos uno), también tomado de San Agustín.

Diplomacia agustiniana

El 6 de enero de 2026, el Papa reunió al cuerpo diplomático en la Santa Sede para el tradicional discurso de Año Nuevo. Pero en lugar de enumerar los conflictos habituales, León XIV les ofreció una interpretación agustiniana de la historia, extraída de La Ciudad de Dios, y describió el escenario mundial como el escenario de una tensión permanente entre el amor Dei (amor a Dios y al prójimo) y el amor sui (orgulloso amor propio).

Para el Papa, los conflictos contemporáneos y el debilitamiento del multilateralismo tienen su origen en una "raíz de orgullo" que transforma la diplomacia en un instrumento de dominación. Por el contrario, afirmó que la humanidad debe emprender la búsqueda de la "tranquilidad del orden", es decir, la definición de paz formulada por san Agustín.

Este discurso siguió a otro texto importante de este joven pontificado: el mensaje publicado con motivo de la Jornada Mundial de la Paz (1 de enero). En él, advertía sobre los peligros de una "representación parcial y distorsionada del mundo, bajo el signo de la oscuridad y el miedo". Denunciaba la irracionalidad de "una relación entre los pueblos, fundada no en la ley, la justicia o la confianza, sino en el miedo y el dominio de la fuerza", apuntando, por ejemplo, al principio de la disuasión nuclear.

Para afrontar este temor, León XIV hizo un llamado a la introspección, citando una vez más a su maestro: "Si deseas que los demás encuentren la paz, sé tú mismo, mantente fiel a ti mismo. Para inspirar a otros, deja que la paz de tu caridad arda con intensidad en tu interior". Un claro ejemplo de esta disciplina espiritual se dio pocas semanas después, cuando León XIV declaró no tener "miedo a la administración Trump", a pesar de que Trump acababa de lanzar un ataque mordaz contra él.

En Argelia, un regreso a las raíces

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Siguiendo finalmente los pasos de San Agustín, León XIV viajó a Argelia del 13 al 15 de abril, visitando la antigua Hipona Regia en Annaba, donde el Padre de la Iglesia fue obispo hasta su muerte. En la "tierra de San Agustín", no ocultó su emoción y describió al santo como un "puente muy importante para el diálogo interreligioso".

San Agustín, explicó León XIV al abandonar Argelia, "sigue siendo una figura fundamental hoy en día, pues sus escritos, sus enseñanzas, su espiritualidad y su invitación a buscar a Dios y la verdad son elementos que necesitamos urgentemente en nuestros tiempos". Esta visión, afirmó además, ofrece caminos "para buscar la unidad entre todos los pueblos y el respeto por todos ellos, a pesar de sus diferencias".