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León XIV: el año de san Agustín

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 11/05/26
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Las principales etapas de un año en el que el papa estadounidense siguió los pasos de este obispo del siglo V, una figura clave en la historia de la Iglesia y una verdadera guía para este pontificado.

Desde la Plaza de San Pedro el 8 de mayo de 2025 hasta las ruinas de la antigua Hipona Regia en Argelia, León XIV ha encarnado su nueva misión como "hijo de San Agustín". 

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Tags:
papa leon xivpontificadosan agustín
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