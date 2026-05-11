El Papa elogia a España por tomar un barco con hantavirus

El domingo, el Santo Padre cambió al español en sus saludos posteriores al Regina Caeli para agradecer a los habitantes de las Islas Canarias y expresar su deseo de verlos durante su visita el próximo mes

El Papa León, de forma inusual, cambió al español al saludar a la gente en la Plaza de San Pedro después de rezar el Regina Caeli del mediodía, pero lo hizo para agradecer a los españoles en su lengua materna por haber recibido, en las Islas Canarias, el crucero con más de 100 pasajeros expuestos al hantavirus.

El barco está anclado frente a la costa, cerca de Tenerife, donde el Papa realizará su visita en poco más de un mes.

El Papa León dijo:

"Quisiera agradecer a los habitantes de las Islas Canarias su característica hospitalidad al recibir al crucero 'Hondius' y a los pasajeros infectados con hantavirus. Espero verlos a todos el próximo mes durante mi visita a las islas".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra en Tenerife para colaborar en la importante operación de evacuación de todos los pasajeros del barco y su traslado a sus países de origen, donde serán puestos en cuarentena. Elogió a las autoridades españolas por su "respuesta sólida y eficaz" ante este brote.

El barco zarpó de Argentina el 1 de abril. Diez días después, un pasajero falleció a causa del virus; su esposa también enfermó y fue trasladada en avión a Sudáfrica, donde murió posteriormente. Otro pasajero falleció a bordo del barco el 2 de mayo.

Las embarcación aproximándose a puerto para desembarcar JORGE GUERRERO | JORGE GUERRERO

En Tenerife, los especialistas están preparados para la situación, y se ha habilitado un centro de aislamiento estricto.