3 obras de arte religioso que desafían a la cultura del descarte

Como contrapeso a la cultura del descarte, “La simbología de la Iglesia que mira al sur” fue un proyecto impulsado por el Papa Francisco y liderado por el artista plástico Alejandro Marmo, para construir obras de arte con desechos industriales y en colaboración con personas de sectores marginados

Como el Papa Francisco expuso en Laudato si’, los sistemas industriales han dejado en evidencia cuán insuficientes son aún para aprovechar los recursos y desechos, evidenciando una urgente necesidad de adoptar modelos circulares que aseguren recursos para todos, como los que la naturaleza misma posee y nos enseña. Esta misma lógica de "usar y tirar" está íntimamente vinculada con nuestra forma de valorar la vida del otro, relacionándonos bajo "criterios utilitarios y funcionales" que llevan, con gran facilidad al descarte, sobre todos de quienes se encuentran en sectores desplazados.

Durante la Plenaria Academia Pontificia de las Ciencias Sociales en 2024, señaló que frente a esta cultura están “Los protagonistas de acción solidaria, quienes, sintiéndose corresponsables del bien de todos, trabajan por eliminar barreras que impiden a muchos disfrutar de las libertades fundamentales”.

El arte de Alejandro Marmo hace realidad esta esperanza. Sus obras se inscriben en la corriente artística conocida como “escartistmo”, orientada a la recuperación de materiales en fábricas, basureros, o en lugares naturales.

En entrevista con Freda Fontao explicó que su trabajo colaborativo con los obreros y las personas de sectores marginados surge cuando recuerda (en su historia personal) ese estado de marginalidad, “que no tiene que ver con la pobreza, sino con sentirse afuera”.

1 El Cristo Obrero

Las obras "La Virgen de Luján" y "Ell Cristo obrero" del artista Alejandro Marmo en los Jardines Vaticanos Alejandro Marmo Art | Instagram

Esta obra pertenece al proyecto “Simbología de la Iglesia que mira al sur”, cuyo objetivo fue el emplazamiento de obras de arte que representarán a las advocaciones populares de Latinoamérica.

La réplica más emblemática fue ubicada en el 2015 en el patio de Castel Gandolfo, residencia de verano para los pontífices en la Ciudad del Vaticano, y bendecida por el Papa Francisco.

Anterior a esta, fue construido otro Cristo con piezas de rezago industrial de los distintos barrios de la Ciudad del Pilar, Argentina, y en colaboración con los vecinos como una manera de homenajear a las familias pioneras de la zona.

2 La Virgen de Luján

Nuestra Señora de Luján es patrona de Argentina, al igual que de Paraguay y Uruguay. Junto al Cristo Obrero de Castel Gandolfo, esta obra fue construida a base del hierro que se tenía acopiado en las villas del lugar. En Buenos Aires, fue construida en colaboración con jóvenes que participaban en programas de recuperación de adicciones.

Alejandro Marmo | Facebook

El Gobierno de la Ciudad describió en su portal que “los jóvenes se sintieron identificados con la realización de la obra y creyeron que sus historias de vida quedaban plasmadas en la Virgen. Juntos conformaron un mensaje de esperanza, con el arte como sanador del cuerpo y el alma".

3 dON BOSCO

La tercera obra representa el rostro de san Juan Bosco hecho a base de descartes de acero, se encuentra ubicada en Club Don Bosco, una institución civil, sin fines de lucro, que desde 1938 forma a jóvenes a través del deporte y el sano empleo del tiempo libre.

Alejandro Marmo | Facebook

El Papa Francisco y Alejandro Marmo

La mia idea di arte, es un libro escrito por el Papa Francisco, que contiene reflexiones sobre el arte como testimonio de la belleza del creador, pero también como instrumento de evangelización.

Se refirió a las obras de Alejandro Marmo como un mensaje para decirle al mundo, que en la espera del hijo del hombre nada está perdido, puesto que Cristo ha sido el primer descartado:

"Aprendo de él, sus obras son testimonio de la creatividad, de la cuál somos capaces, incluso con la materia puesta aparte, pobre, tirada”.