¿Sabías que C. S. Lewis, era gran admirador de san Atanasio?

C. S. Lewis, el conocido autor de "Las crónicas de Narnia" también escribió la introducción de un libro que recoge los escritos de san Atanasio

Muchos conocen a C. S. Lewis por su popular serie infantil, Las crónicas de Narnia, una obra que volverá a estar de actualidad a principios de 2027 gracias a una adaptación de Netflix.

Lewis también es conocido por su fe cristiana y sus escritos apologéticos, en los que detalla diversas verdades de la fe. Aunque Lewis era un protestante convencido, no dudó en adentrarse en los escritos de la Iglesia primitiva y valoró mucho lo que descubrió.

En particular, Lewis sentía un gran interés por san Atanasio, a menudo llamado el "Padre de la Ortodoxia". Atanasio es un santo venerado tanto por los católicos romanos como por los ortodoxos orientales.

Lewis vio un gran valor en los escritos de San Atanasio y acabó escribiendo una introducción completa a un libro que contenía la obra de San Atanasio Sobre la Encarnación.

«Una obra maestra»

Lewis explica en su introducción la primera impresión que tuvo al descubrir Sobre la Encarnación (en latín, De Incarnatione):

Cuando abrí por primera vez su De Incarnatione, pronto descubrí, mediante una prueba muy sencilla, que estaba leyendo una obra maestra.

Lo que realmente llamó la atención de Lewis fueron las palabras de san Atanasio sobre los milagros:

"Su enfoque de los milagros es muy necesario hoy en día, pues es la respuesta definitiva a quienes se oponen a ellos por considerarlos 'violaciones arbitrarias y sin sentido de las leyes de la naturaleza'. Aquí se muestra que son más bien la repetición en mayúsculas del mismo mensaje que la naturaleza escribe con su letra cursiva y garabateada; las mismas operaciones que cabría esperar de Aquel que estaba tan lleno de vida que, cuando quiso morir, tuvo que 'tomar prestada la muerte de otros'".

Además, Lewis afirma que "Todo el libro, de hecho, es una imagen del Árbol de la Vida: un libro jugoso y dorado, lleno de optimismo y confianza".

La unidad cristiana

Lo que probablemente resulte más interesante es cómo Lewis dedica la mayor parte de su introducción a escribir sobre la unidad cristiana y sobre lo fácil que es verse envuelto en todas las divisiones del cristianismo en el mundo moderno.

Lamenta la división, pero también señala que hay esperanza y que existe más unidad de lo que podríamos pensar:

"Todos estamos, con razón, consternados, y también avergonzados, por las divisiones de la cristiandad. Pero quienes siempre han vivido dentro del redil cristiano pueden desanimarse con demasiada facilidad por ellas. Son malas, pero esas personas no saben cómo se ve desde fuera. Visto desde allí, lo que permanece intacto a pesar de todas las divisiones sigue pareciendo (como realmente es) una unidad inmensamente formidable".