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Regina Cæli: terrorismo en el Sahel, Coptes y hantavirus

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 10/05/26
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León XIV expresa su preocupación por la violencia en el Sahel, reitera su cercanía con los coptos y aborda la situación del hantavirus en Canarias durante su mensaje pascual

Al término de la oración pascual del Regina Cæli, recitada desde la ventana del Palacio Apostólico a partir del 10 de mayo de 2026, el papa León XIV expresó su preocupación por «el aumento de la violencia en la región del Sahel», en particular en Chad y Mali. También dirigió un mensaje de amistad a los coptos y un saludo a los habitantes de las Islas Canarias, y en junio se comprometió a acoger a personas infectadas con hantavirus.

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