Al término de la oración pascual del Regina Cæli , recitada desde la ventana del Palacio Apostólico a partir del 10 de mayo de 2026, el papa León XIV expresó su preocupación por «el aumento de la violencia en la región del Sahel», en particular en Chad y Mali. También dirigió un mensaje de amistad a los coptos y un saludo a los habitantes de las Islas Canarias, y en junio se comprometió a acoger a personas infectadas con hantavirus.

León XIV expresa su preocupación por la violencia en el Sahel, reitera su cercanía con los coptos y aborda la situación del hantavirus en Canarias durante su mensaje pascual

El pontífice expresó su «preocupación» ante «el aumento de la violencia en la región del Sahel», en particular en Chad y Mali, que han sido «azotados por recientes ataques terroristas». El 4 de mayo, un ataque terrorista tuvo como objetivo una base militar en la región del lago Chad. Dos días más tarde, dos ataques coordinados por el grupo yihadista GSIM causaron más de 30 muertos en Mali.

El Papa aseguró a los familiares de las víctimas su cercanía y sus oraciones, pidió el fin de la violencia y alentó todos los «esfuerzos por la paz y el desarrollo en esta tierra tan querida».

El sábado, León XIV recibió a los representantes de la Fundación Juan Pablo II para el Sahel, una entidad que trabaja por el desarrollo de la región. Destacó los «complejos retos» de esta zona, en particular «las tensiones geopolíticas, las desigualdades, las guerras, los problemas relacionados con la inseguridad, el terrorismo, la inestabilidad política y económica, y las crisis climáticas, cuyas consecuencias incluyen, entre otras cosas, los flujos migratorios».

Reactivar la amistad con los coptos

León XIV también recordó la celebración del Día de la Amistad Coptocatólica y envió sus saludos al papa Tawadros II, jefe de esta Iglesia presente principalmente en Egipto. Dijo esperar que su «camino de amistad [les] conduzca a la unidad perfecta en Cristo».

Las relaciones entre esta Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica se han enfriado en los últimos años tras la publicación de la declaración Fiducia supplicans sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo. Este texto, publicado a finales de 2023, fue condenado públicamente por Tawadros II, quien anunció al mismo tiempo la interrupción del diálogo teológico con la Iglesia católica.

El hantavirus en Canarias

Por último, en español, León XIV quiso agradecer a los habitantes de las Islas Canarias «su cálida acogida, que ha permitido que el buque MV Hondius atracara con los pacientes afectados por el hantavirus a bordo». Diez pacientes llegaron al archipiélago este domingo.