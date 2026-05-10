María y Esperanza, gemelas siamesas nacidas en París el 22 de noviembre de 2011, compartían un solo corazón. A pesar de la gravedad del diagnóstico y la presión de los médicos, sus padres decidieron llevar el embarazo a término. Cuentan para Aleteia cómo, en tan solo 28 minutos, la breve pero intensa vida de sus bebés dejó una huella imborrable en el corazón de su familia… y mucho más allá

A nivel mundial, el nacimiento de gemelos siameses es extremadamente raro. Ocurre, aproximadamente, una vez cada 50 mil a 100 mil nacimientos. Estos niños, nacidos unidos por la base del cuello, reciben su nombre en honor a Chang y Eng Bunker, originarios de Siam, quienes fueron exhibidos en América y Europa durante el siglo XIX. Esta condición tan poco común a veces puede provocar que compartan ciertos órganos, lo que hace que el nacimiento y la supervivencia sean muy precarios. Fue en medio de esta rareza y estos riesgos que comenzaron las vidas de Marie y Espérance, unidas por un solo corazón.

Dos bebés, un corazón

Geoffroy y Hélène Daquin, casados ​​desde 2002, tuvieron rápidamente cuatro hijos: Victoria en 2003, Clément en 2005, Blanche en 2007 y Alexis en 2008. "Queríamos una familia numerosa. Cuando descubrí que estaba embarazada de mi quinto hijo, me llené de alegría", contó Hélène a Aleteia.

Pronto tuvo la sensación de que esperaba gemelos porque, como explica, "todos mis síntomas se habían duplicado". Esta sensación se confirmó en la primera ecografía. La alegría se vio inmediatamente empañada por la amargura: el médico anunció que los bebés compartían un solo latido. "Me dijo que eran gemelos siameses. Soy enfermera, así que enseguida comprendí que mis hijos eran siameses", recuerda Hélène.

El equipo médico recomendó rápidamente interrumpir el embarazo porque los bebés no eran viables. Devastados, Geoffroy y Hélène, que creen que toda vida es sagrada, resistieron la presión de algunos miembros del personal médico. "Nos dijeron que también corría peligro de muerte y que, dado que los pechos de los bebés estaban unidos, no podrían nacer de todos modos". Guiada por su fe y valentía, Hélène afrontó esta presión con determinación, aunque, como ella misma confirma, no estaba preparada para morir con cuatro hijos pequeños.

“Una de mis hermanas, Colombe, que trabajaba en la Fundación Jérôme Lejeune, me puso en contacto con un médico de la fundación. Fue muy tranquilizador y me aconsejó que me tomara mi tiempo. También contacté con la maternidad Sainte Félicité de París, donde las Hermanitas de los Hospitales de Maternidad Católicos me brindaron mucho apoyo. Un ginecólogo de la maternidad incluso se ofreció a controlar mi embarazo”, recuerda Hélène.

Mientras tanto, su familia y amigos iniciaron una novena a Nuestra Señora de Guadalupe. El último día de la novena, la pareja se reunió con un profesor del Hospital Necker, quien ofreció una perspectiva ligeramente diferente a la de sus colegas. Respetó la decisión de Geoffroy y Hélène de tener a los bebés y sugirió una cesárea a las 32 semanas de gestación para evitar el alto riesgo de hemorragia para Hélène. “¡Desde ese momento, sentí una serenidad increíble!” exclama Hélène, quien incluso especifica que su vientre, antes invisible, de repente comenzó a crecer. "Quería llevarlos dentro y protegerlos hasta el final, en el útero. Podía sentirlos moverse, estaban muy vivos dentro de mí, y esos movimientos eran preciosos".

Le dije al Señor: “Me has dado el regalo de estos bebés y me entrego a ti, confío en ti, ayúdame a cumplir tu voluntad"

Esta paz interior se nutre de pequeñas señales de intervención divina, como cuando Hélène fue a Paray-le-Monial a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Durante un momento de adoración bajo la gran carpa en la pradera, donde más de dos mil peregrinos oraban de rodillas, un sacerdote pasó entre la multitud portando el Santísimo Sacramento.

"Estaba orando con los ojos cerrados cuando de repente noté una presencia sobre mí. Era el sacerdote, allí con la custodia, bendiciéndome. Recuerdo en ese momento las palabras de entrega que resonaban en mi interior: 'Entrégate, hija mía. Estoy aquí contigo'. Le dije al Señor: 'Me has dado el don de estos bebés, y me entrego a ti, confío en ti, ayúdame a cumplir tu voluntad'".

Al mismo tiempo, la pareja decidió hablar con sus hijos sobre lo que estaba sucediendo. "Les hablamos de inmediato, con palabras sencillas y sinceras".

Acostumbrados a descubrir el sexo de sus hijos el día de su nacimiento, Geoffroy y Hélène decidieron averiguarlo con antelación esta vez y eligieron sus nombres. Sus dos niñas se llamarían María y Esperanza.

"Nos pareció la elección más lógica", dice Hélène. La fecha del parto también tenía un significado simbólico: el 22, el undécimo mes de 2011, perfecto para gemelas siamesas. El día antes de la cesárea, Hélène estaba muy tranquila. "Nos sorprendió descubrir que una de nuestras matronas era nada menos que la hermana de un amigo de Geoffroy. Supe que Dios estaba con nosotros".

Nacimiento, bautismo y entrada en la vida eterna

Ese día, unas veinte personas se encontraban en el quirófano. La operación fue filmada y la pareja rezó el rosario discretamente. ¡A las 2:32 p. m. nacieron las bebés!

"El pediatra las colocó suavemente sobre mi pecho, vigilando con atención sus débiles latidos". El capellán, que ya estaba presente, las bautizó rápidamente y les administró el sacramento de la confirmación. "Sus corazones dejaron de latir a las 3:00 p. m.; vivieron 28 minutos", relata Hélène, quien subraya la profunda satisfacción que sintió: "El Señor nos confió estas pequeñas vidas y lo afrontamos juntos".

María y Esperanza nacieron en brazos la una de la otra, y así fue como llegaron al Cielo. Antes de ser llevadas para ser preparadas por el pediatra y una comadrona y colocadas en una habitación contigua a la de Hélène, Geoffroy tuvo tiempo de abrazar a sus hijas por última vez.

Avec l'autorisation de Geoffroy et Hélène Daquin.

Ese día, la valentía y la fe de la pareja conmovieron a todos en el hospital. "El cirujano que me operó vino a verme al día siguiente para decirme que habíamos tomado la decisión correcta. Dijo que lo que vio le había conmovido profundamente", recuerda Hélène. Luego vinieron el anestesiólogo, las Hermanitas de los Hospitales Materno-Infantiles Católicos, el médico de la Fundación Jérôme Lejeune… Todos expresaron su admiración.

El "funeral", como Hélène llama al entierro de sus hijas, transcurrió con mucha serenidad. "Hubo una ceremonia muy bonita y sencilla, en presencia de nuestras hijas. Colocamos un faldón de bautizo sobre su pequeño ataúd. Fue un momento muy emotivo", recuerda Hélène, y añade que el momento más doloroso fue el entierro en sí, que tuvo lugar en Annecy, en la parcela familiar. "Llovía a cántaros, un verdadero diluvio… como para ocultar mis lágrimas. Fue la separación física, la separación humana".

El valor de una vida se mide por el amor que inspira

María y Esperanza, quintas y sextas de nueve hijos, son parte fundamental de la familia Daquin. "Tenemos sus fotos en casa. Les rezamos todos los días y les pedimos su intercesión. Cada 22 de noviembre horneamos un pastel para celebrar su cumpleaños en el cielo. Estas dos pequeñas vidas son únicas, irremplazables y quedarán grabadas para siempre en nuestra historia", explica Hélène, añadiendo que, aunque María y Esperanza vivieron tan solo 28 minutos tras 32 semanas de gestación, aportaron una fertilidad increíble a su familia. "En tan poco tiempo, transformaron nuestras vidas. Su tiempo con nosotros fue breve, pero su impacto es inmenso".

María y Esperanza, la quinta y la sexta de nueve hermanos, forman parte integral de la familia Daquin. Avec l'autorisation de Geoffroy et Hélène Daquin.

La pareja, que no creía que pudiera tener hijos después de este parto —los médicos temían que la cicatriz de la cesárea no lo permitiera— finalmente tuvo la alegría de tener tres hijos más: Jean en 2013, Pia en 2016 y Maguelone en 2018.

Convencida de que el valor de una vida no se mide en años, días o minutos, sino en el amor que inspira, Hélène está decidida a compartir la historia de sus hijas para "ayudar a otros y evitarles un dolor que dure toda la vida".