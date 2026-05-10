¿Cuáles son las características de un católico practicante y de una fe que se vive a diario? Aquí te mostramos algunas claves que pueden ayudarte a reflexionar

A veces se piensa que ser católico consiste, sobre todo, en asistir a misa, rezar ciertas oraciones, participar en la liturgia y cumplir con los sacramentos. Todo eso es valioso, necesario y profundamente hermoso. La Iglesia nos ofrece ahí una fuente de gracia, una escuela del alma, un lugar donde el corazón vuelve a beber agua limpia.

Pero la fe no puede quedarse encerrada entre muros, cirios y cantos. Si no sale a la calle y toca la vida concreta de los demás, se corre el riesgo de convertirse en una devoción sin actitud, en una lámpara encendida dentro de un cuarto vacío.

Ser católico practicante no significa solamente estar presente en la iglesia, sino permitir que el amor esté presente en nuestra manera de tratar a los demás. La verdadera práctica de la fe comienza muchas veces en las cosas más pequeñas: en escuchar con paciencia, en no humillar a quien se equivoca, en hablar con respeto, en perdonar una ofensa, en ceder el paso, en visitar a un enfermo, en llamar a quien se siente solo, en ayudar sin presumir, en servir sin esperar aplausos.

El valor de la caridad

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La caridad cotidiana no siempre lleva uniforme de grandeza. A veces llega vestida de un gesto humilde, de palabra amable, de silencio oportuno, de tolerancia ante el carácter difícil de alguien. Hay personas que rezan mucho, pero tratan mal. Hay quienes dan muchas muestras de religiosidad, pero no saben mirar con ternura. Hay quienes se dan golpes de pecho en el templo y después golpean con sus palabras a alguien en su casa. Ahí es donde la fe nos llama a una revisión sincera, no para condenarnos, sino para despertarnos.

La importancia de la piedad

La piedad auténtica no es una medalla que se exhibe, sino una luz que se comparte. No se trata de aparentar perfección, sino de vivir con mayor congruencia. Un católico verdadero no es quien nunca cae, sino quien procura levantarse con más humildad, pedir perdón, corregir su modo de actuar y acercarse cada día un poco más al amor que predica. La fe no nos vuelve superiores; tendría que volvernos más sencillos, más compasivos, más disponibles.

También hay una dimensión comunitaria que no podemos olvidar. La caridad cristiana no se reduce a buenas intenciones privadas. Nos invita a involucrarnos, según nuestras posibilidades, en tareas altruistas, en obras de misericordia, en apoyo a los pobres, los ancianos, los migrantes, los enfermos, los niños abandonados, las familias heridas. Cada parroquia, cada barrio, cada ciudad tiene rincones donde el amor sigue esperando, no siempre en el sagrario, sino en el rostro cansado de alguien que necesita una mano.

Una fe viva que se transmite

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Ser de sacristía y parroquia puede ser algo bello, siempre que no se convierta en refugio cómodo para evitar el mundo. La oración debe hacernos más humanos, no más distantes. La comunión debe enseñarnos a comulgar también con el dolor ajeno. La confesión debe suavizar nuestro juicio sobre los demás. La liturgia debe educar nuestra mirada para descubrir que cada persona, incluso la más incómoda, lleva dentro una dignidad sagrada.

Por eso conviene preguntarnos, con serena honestidad, si nuestra fe alivia o pesa, si nuestras palabras curan o hieren, si nuestra presencia acerca a Dios o lo aleja. Ahí se mide la verdad humilde de nuestra pertenencia cristiana concreta y viva.