Adolescente italiano es el santo patrón de los trabajadores

El Papa León XIII proclamó al adolescente san Nunzio Sulprizio patrón e intercesor de todos los trabajadores, y fue canonizado en 2018 por el Papa Francisco

Aunque san José es ampliamente conocido como el santo patrón de los trabajadores, hay muchos ejemplos de santos que trabajaron con diligencia en su oficio y lo santificaron a través de la santidad de sus vidas. Tal fue el caso de san Nunzio Sulprizio, un herrero adolescente italiano que falleció a los 19 años en el siglo XIX. Alcanzó las cimas de la santidad a una edad temprana y dejó que su fe impregnara su trabajo diario.

El herrero sagrado

Nacido en 1817, Sulprizio procedía de una familia católica italiana, pero sufrió un profundo dolor y una gran pérdida durante los primeros años de su vida. Pocos años después de su nacimiento falleció su padre y, más tarde, también su madre. Quedó al cuidado de su abuela, pero ella también murió cuando él tenía nueve años.

Su tío, que era herrero, asumió la responsabilidad de criar al niño. Esto resultó ser otra causa de sufrimiento, ya que su tío no era religioso y le prohibió asistir a la escuela. En su lugar, Sulprizio tuvo que aprender el oficio de herrero.

Esto supuso una carga adicional para su frágil cuerpo, y su tío maltrataba al joven, obligándole a realizar las tareas más duras. Esto tuvo un efecto perjudicial en su salud, lo que acabó provocando su ingreso en el hospital.

A pesar de todo el sufrimiento que padeció, todos los que le rodeaban se sorprendían de cómo era capaz de sonreír mientras trabajaba y, en lugar de maldecir o soltar palabrotas, rezaba a la Virgen María: «Virgen mía, ayúdame».

Tras recibir el alta hospitalaria, otro tío suyo, un coronel adinerado, lo acogió bajo su protección y, movido por la compasión, quiso cuidarlo hasta que recuperara la salud. Desgraciadamente, la salud de Sulprizio ya se encontraba en un estado incurable, por lo que fue ingresado en otro hospital.

Modelo para los jóvenes

Su biografía del Vaticano explica cómo, incluso en medio de su sufrimiento, quería cuidar de los demás:

"También allí, a pesar de la gravedad de su estado, ayudaba a los demás pacientes llevándoles incluso un simple vaso de agua. Muchas veces ayunaba voluntariamente, rezaba por los demás o regalaba su comida —que el coronel le hacía traer del castillo— a quienes estaban más solos y eran más pobres que él. Nada más ingresar en el hospital, Nunzio pidió recibir la Primera Comunión [que no había recibido antes]".

Falleció el 5 de mayo de 1836, a la edad de 19 años, y fue venerado de inmediato por su santidad. Sus últimas palabras fueron: "¡Nuestra Señora! ¡Mira qué hermosa es!"

Su proceso de canonización se inició rápidamente y el Papa León XIII le tenía en gran estima, tal y como explica el Dicasterio para los Santos:

"El 21 de junio de 1891, el Papa León XIII promulgó el decreto sobre el carácter heroico de las virtudes, en el que definía a Nunzio como la viva imagen de san Luis Gonzaga y lo presentaba como modelo para los jóvenes".

Antes de que el Papa Francisco canonizara a Sulprizio en 2018, destacó su capacidad para ofrecer su sufrimiento a Dios: