Un matrimonio más sólido en cuatro sencillas claves

La investigación de Arthur Brooks, científico social de Harvard y converso al catolicismo, aborda de lleno las grandes cuestiones que se plantean sobre nuestras vidas

Arthur Brooks es un reconocido profesor de Harvard y científico social, converso católico devoto. En una de sus charlas aborda las cuestiones sociales y religiosas de un matrimonio, con una perspicacia poco común.

Su investigación sobre la ciencia de la felicidad, el liderazgo y el desarrollo personal aborda de lleno las grandes preguntas que tantas personas se plantean sobre sus vidas. Y sus consejos son tan útiles que pueden ponerse en práctica de inmediato para mejorar nuestras vidas.

Un fragmento reciente de una de sus entrevistas en el podcast de Tim Ferriss ofrecía un resumen conciso y muy útil de lo que recomienda.

"Así es como se arregla cualquier matrimonio: hay que hacer cuatro cosas", dijo Brooks.

¿Cómo fortalecer mi matrimonio?

Si quieres fortalecer tu matrimonio, prueba estas cuatro sencillas prácticas, todas ellas respaldadas por estudios científicos y que encajan a la perfección con el estilo de vida católico.

1 Disfruten más juntos

Disfrutarán más juntos en lugar de echarse la culpa el uno al otro. Más diversión, menos culpas.

2 Oren o mediten juntos

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Recen juntos. Si se casan, el objetivo es fusionar sus hemisferios derechos. La mejor manera de hacerlo es meditando juntos, rezando juntos y realizando actividades propias del hemisferio derecho juntos.

3 contacto visual cuando hablan

Nunca hables sin mirar a los ojos. [El contacto visual] es mucho más importante para tu esposa que para ti, mucho más importante, porque ella produce tres veces más oxitocina —lo que significa que le resulta más fácil crear vínculos afectivos, pero también que se siente más despojada cuando no recibe suficiente oxitocina.

4 Mantén siempre el contacto físico