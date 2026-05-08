San Bartolo Longo eligió el 8 de mayo para honrar a María

El 8 de mayo es la fiesta local de Nuestra Señora de Pompeya, una fecha que San Bartolo Longo eligió expresamente para vincularla a San Miguel Arcángel

San Bartolo Longo tiene una gran historia con Pompeya y la Virgen María. Esta fiesta tan celebrada en Italia ha recibido atención mundial desde que el papa León XIV fue elegido ese mismo día y la mencionó en su discurso inaugural ante el mundo, cuando dijo:

Hoy es el día de la Supplicatio [Súplica] a Nuestra Señora de Pompeya. Nuestra bendita madre María siempre quiere caminar con nosotros, estar cerca de nosotros, siempre quiere ayudarnos con su intercesión y su amor. Recemos, pues, juntos por esta misión, por toda la Iglesia y por la paz en el mundo. Pedimos esta gracia especial a María, nuestra Madre.

El día en sí, el 8 de mayo, es el aniversario de la colocación de la primera piedra del Santuario de Nuestra Señora del Rosario que San Bartolo Longo fundó en Pompeya en 1876.

San Bartolo no eligió el 8 de mayo al azar, sino que lo hizo deliberadamente, como explica en su libro Historia del Santuario de Pompeya.

San Miguel, protector de la Virgen María

Explica cómo llegó a conocer la historia de la aparición de San Miguel en el Gargano, Italia, y cómo llegó a creer que San Miguel estaba vinculado al lugar donde quería construir un santuario dedicado a Nuestra Señora:

"Cuando, en mi primera visita a Valle de Pompeya, el reverendo Gennaro Federico me contó esta hermosa historia de la aparición de San Miguel en el Monte [Gargano], pronto intuí que el mayor Príncipe del Cielo tenía algún propósito divino que cumplir en este valle. Pero en aquel momento desconocía cuál era ese propósito. Solo me parecía evidente que San Miguel era el protector natural de este lugar, al que había honrado con su aparición y con los signos de su patrocinio".

San Bartolo continúa con su razonamiento, creyendo que San Miguel tuvo un papel especial en la protección de la Santísima Madre durante su vida terrenal:

"San Miguel Arcángel —añadí, dirigiéndome al digno prelado— fue el ángel de la guarda de la Santísima Virgen durante su vida en la tierra; San Miguel es el patrón de todos los templos del Dios vivo, y San Miguel será el guardián y protector del templo de Pompeya".

San Bartolo Longo propuso la fecha

Teniendo todo esto en cuenta, san Bartolo propuso el 8 de mayo como el día en que se colocaría la primera piedra de su santuario a Nuestra Señora del Rosario en Pompeya.

Antes del Concilio Vaticano II, el 8 de mayo se celebraba universalmente como la fiesta de la Aparición de San Miguel Arcángel en Gargano. Aunque finalmente fue eliminada del Calendario General, todavía se celebra localmente en Italia y entre quienes siguen el antiguo calendario.

San Bartolo explica además que "siempre, en ese 8 de mayo, hemos invocado con fe al primer ángel del cielo para que celebre con nosotros las glorias de nuestra Reina común".