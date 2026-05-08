 Por qué tus hijos deben conocer y amar más María 

Este mes de mayo, mes de las madres, es también el mes dedicado a la Virgen María. Esta es la oportunidad perfecta para enseñar a tus hijos a amar a nuestra Señora

En medio de una generación marcada por las pantallas, la prisa y la sobreestimulación, la figura de la Virgen María puede convertirse en un refugio de ternura, paz y amor para tus hijos. Pero ¿por qué es importante que los niños la conozcan y aprendan a amarla desde temprana edad?

María es una madre cercana para todos los niños

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María siempre ha estado cerca de los más pequeños, por lo que se puede convertir también en una una dulce guía y protectora; y también, puede acercarlos a una vida rica espiritualmente desde su infancia. San Juan Bosco invitaba a los niños a amar a María, asegurando que "quien confía en María no se sentirá nunca defraudado".

Enseñar a los niños a amar a la Virgen, es hacerles saber que no es lejana o inalcanzable, basta con elevar la oración de Dulce Madre para que sepan que pueden pedir su intercesión.

A continuación te mostramos cuatro razones que puedes compartir con tus hijos para que crezca en ellos una verdadera devoción mariana:

1 En María encontrarán un camino de virtud

Ante un mundo de diversas dificultades, María es un ejemplo de vida actual. Un modelo con el que los pequeños pueden crecer, obrando con dulzura, humildad, actitud de servicio, pureza de corazón, compasión, entre muchas otras más. Estas virtudes reflejan el corazón de los niños que necesitan ser protegidos durante su desarrollo.

2 María los protege con amor maternal

El amor de una madre se da sin medida, es un amor puro y leal. Por lo tanto, puedes enseñar a tus hijos que María es Madre nuestra y que ella puede escucharlos, acompañarlos y abrazarlos con amor.

Invita a tus hijos a orar a María al despertar y antes de dormir, de esta manera tendrán presente su figura maternal y amorosa bajo su protección. Adicional a ello, coloca una imagen de la Virgen en su habitación para que la tengan siempre presente, de esta manera si un día se despiertan en la noche, ellos sabrán que María cuida de ellos. Este 10 de mayo pueden llevar juntos flores a María y celebrarla como su madre del cielo.

3 Fortalece el amor de familia y el hogar

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El amor de nuestra madre puede unir los corazones de cada familia. Por lo que pueden enseñar a los pequeños del hogar a rezar el Rosario en familia, así como también ir a visitar juntos un santuario mariano, para conocer más sobre alguna de sus advocaciones.

4 María los conducirá a Jesús

Nuestra madre del cielo, es el puente perfecto que conduce al amor de Cristo. Muchos santos desde pequeños oraban a María y ella los condujo a su hijo amado. Por ejemplo santa Teresita del Niño Jesús, quien tras perder a su madre desde pequeña opto por tener a maría como su Madre y ella la guío a lo largo de su vida. Fue así que a través de su caminito espiritual amo profundamente a Jesús.

Por María siempre más y mejor