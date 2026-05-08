Pompeya: Habían venido por la Virgen… y celebraron al Papa

En Pompeya, miles de fieles acudieron a la tradicional oración a Nuestra Señora del Rosario y dieron la bienvenida a León XIV, quien celebró de esta forma el primer aniversario de su pontificado

Este 8 de mayo de 2026 es día de fiesta en Pompeya. 20 000 personas se han reunido en la plaza central de la ciudad. Globos amarillos y blancos cuelgan de las ventanas, carteles con el lema "Benvenuto papa Leone" ondean en todas las farolas y se venden banderas del Vaticano por toda la plaza. Sin embargo, muchos no están ahí para celebrar el primer aniversario del papa… ¡o no solo por eso!

"No sabía que el Papa estaría aquí", exclama María-Pía entre risas. Con una gorra amarilla bien ajustada en la cabeza, esta mujer de unos sesenta años cuenta: "Vivo en Palermo, en Sicilia, y vengo todos los años a rezar la súplica a Nuestra Señora del Rosario". De hecho, como cada 8 de mayo, esta oración a la Virgen María, escrita por San Bartolo Longo, fue recitada al mediodía por León XIV. Los fieles confían en coro a la Virgen María a sus familias, a la Iglesia y al mundo. "Me sorprendió ver a tanta gente, pero qué grata sorpresa", se alegra María-Pía bajo un cielo amenazante.

María Pía Cyriac Zeller

Al igual que ella, Giovanni está en la plaza Bartolo Longo para recitar esta oración mariana. Él viene de más cerca, ya que vive a unas pocas calles de allí. Lleva en brazos a un niño moreno. "Es una tradición familiar venir aquí el 8 de mayo", cuenta. "Yo venía con mi mamá; hoy soy yo quien trae a mi hijo a rezarle a la Virgen María". El niño bosteza. "Estaba contento de que hoy no hubiera escuela por la visita del Papa, pero se levantó más temprano de lo habitual", comenta divertido su padre. "Se lo va a recordar, ¡lleva una semana hablándonos del papamóvil!".

Al terminar de rezar el rosario con sus padres, Ula explica que ha venido desde Varsovia. Cada año, recitan juntos la súplica a Nuestra Señora del Rosario desde Polonia. Esta vez, se habían prometido venir a recitarla a Pompeya y aprovechar para descubrir la región. "Nos alegramos muchísimo cuando supimos que el Papa estaría allí, eso le daba aún más sentido a nuestra pequeña peregrinación", explica. Este año confiará especialmente al pontífice estadounidense a María. "Él necesita nuestras oraciones. No es casualidad que su elección haya sido un 8 de mayo", afirma.

Ula y sus padres Cyriac Zeller

"Será la primera vez que vea a un papa"

Mientras toma su café en la terraza, Stefano lleva puesto su equipo de ciclista. Este atlético cuarentón se levantó al amanecer para venir al santuario desde Nápoles. Partió hace quince días de Milán en bicicleta y espera llegar a Palermo dentro de unos diez días. "¡Cuando supe que el papa pasaría por aquí, me las arreglé para venir!". Señalando con un gesto sus piernas cansadas, el ciclista bromea: "¡Gracias, León XIV, gracias a ti me doy un descanso!".

Al igual que Stefano, fue un poco el azar lo que llevó a Lisa, Gabriel e Ilyan a la plaza Bartolo Longo. "Estamos de viaje escolar", explican al unísono estos estudiantes de secundaria de una escuela católica del suroeste de Francia. "Teníamos que visitar el sitio arqueológico, pero nuestros profesores propusieron a quienes quisieran asistir a la misa". Impacientes por ver al Papa, intentan acercarse a las barreras para estar lo más cerca posible de León XIV: "Será la primera vez que vea a un Papa", exclama uno de ellos.

Cyriac Zeller

"Sabes, este lugar es un poco como nuestro Lourdes", comenta Sofía mientras el cielo se despeja sobre el santuario de Nuestra Señora del Rosario. Se abre paso entre la multitud empujando a su hermana en silla de ruedas. A pesar de esta discapacidad congénita, Sofía sigue creyendo en un milagro para ella: "¡La Virgen María lo puede todo! Hemos venido a pedírselo con fe. La presencia del Papa es importante porque es su aniversario. ¡Es hermoso que haya venido aquí en este día especial!".