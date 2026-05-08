León XIV presencia en Nápoles la “licuefacción” de la sangre de San Genaro

Desde la catedral que alberga la famosa reliquia, ante 2.000 clérigos y religiosos de la diócesis, el Papa transmitió sus palabras de aliento a los sacerdotes en el difícil contexto social de esta ciudad marcada por "múltiples rostros de pobreza" y "ensangrentada por la violencia".

La "sangre de San Genaro", una gran devoción popular en Nápoles, se materializó durante la visita de León XIV a Nápoles el 8 de mayo de 2026

Tras pasar la mañana del viernes en Pompeya, el Papa abordó un helicóptero rumbo a Nápoles, la capital de Campania, a 30 kilómetros de distancia. "Vine a Nápoles para experimentar la calidez que solo Nápoles puede ofrecer", declaró el obispo de Roma al hacer su primera parada en la catedral de la ciudad. En sus breves palabras en las escalinatas, explicó que quería "rendir homenaje a San Genaro, que significa tanto para su devoción y su fe".

De hecho, uno de los primeros actos del pontífice en la catedral fue la veneración de la sangre de este mártir, conservada en un precioso relicario. El "milagro" de su licuefacción es un acontecimiento muy popular en Nápoles: cada año, si se produce, se considera una señal de bendición divina, y si no, de desgracia. Al igual que sus predecesores, León XIV participó en esta tradición, alzando el frasco y mostrando a la asamblea, con una sonrisa, que la sangre se había licuado, pues la reliquia se encontraba en ese estado desde el 2 de mayo.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

El Papa entre los "muchos rostros de la pobreza"

Desde el inicio de su discurso, el pontífice elogió a un pueblo "inconfundible y alegre, a pesar del peso de tantas dificultades". "Hoy estoy aquí también para contagiarme de esta alegría", afirmó, provocando una larga ovación. Asimismo, rindió homenaje a la "religiosidad popular, espontánea y efervescente" de los napolitanos.

El Papa ofreció recomendaciones a los sacerdotes y religiosos de la diócesis sobre cómo no sucumbir a sentimientos de "impotencia y desconcierto", o incluso de "aislamiento pastoral" y soledad, ante los desafíos. Reconoció que la carga del ministerio y el cansancio interior del clero "se han vuelto, en algunos aspectos, incluso más pesados ​​hoy que antes".

Lejos de una imagen idealizada, el Papa describió las "numerosas vulnerabilidades sociales" y las "múltiples caras de la pobreza" presentes en la ciudad partenopea, "incluso una marcada por la violencia". Expresó su preocupación por la "desigualdad, el desempleo juvenil, el abandono escolar y las vulnerabilidades familiares". En Nápoles, una de las áreas metropolitanas más desfavorecidas de Italia, la organización mafiosa Camorra aún ejerce su influencia.

Una invitación a no ceder ante la "negligencia"

El líder de la Iglesia Católica hizo hincapié en el "cuidado de nuestros corazones, nuestra humanidad y nuestras relaciones". Se pronunció en contra del "abandono" que puede rodear los espacios urbanos, o "todas aquellas situaciones en las que se descuida la vida misma, en las que luchamos por preservar su belleza y dignidad".

A lo largo de su texto, León XIV advirtió que la fe cristiana "no debe limitarse a unos pocos acontecimientos emotivos, sino que debe penetrar profundamente en el tejido de la vida y la sociedad". Instó a "pasar de un enfoque pastoral de preservación a uno misionero" y animó al pueblo a "elegir el bien". "No teman, no se desanimen", exhortó, expresando su deseo de una Iglesia que fuera "luz de esperanza".

Tras este encuentro, el pontífice estadounidense-peruano se reunió en el papamóvil con más de 20.000 napolitanos que lo esperaban cantando en la Piazza del Plebiscito.