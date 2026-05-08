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León XIV presencia en Nápoles la “licuefacción” de la sangre de San Genaro

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 08/05/26
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La "sangre de San Genaro", una gran devoción popular en Nápoles, se materializó durante la visita de León XIV a Nápoles el 8 de mayo de 2026

Desde la catedral que alberga la famosa reliquia, ante 2.000 clérigos y religiosos de la diócesis, el Papa transmitió sus palabras de aliento a los sacerdotes en el difícil contexto social de esta ciudad marcada por "múltiples rostros de pobreza" y "ensangrentada por la violencia".

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Tags:
papa leon xivpontificadoviaje apostólico
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