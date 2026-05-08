La belleza de la maternidad en la industria de la moda 

La industria de la moda femenina y deportiva nos ha dado un hermoso guiño al don de la maternidad, poniendo en alto su gran labor como madres

Durante mayo, la industria de la moda ha mostrado campañas en donde nos permiten ver y celebrar el don de la maternidad. Marcas como Victoria's Secret, Nike y otras más, se han sumado a mostrar que la maternidad es preciada.

En Aleteia queremos mostrarte estas hermosas campañas que realzan el don de ser madres y todo lo que una madre puede hacer. Así como destacar el mensaje para las madres en el mundo actual y en cualquier etapa de su maternidad.

Las madres también son atletas

Nike | Instagram

La reconocida marca deportiva Nike lanzó una campaña llamada Moms are athlete too, (Las madres también son atletas), mostrando que las madres son imparables y pueden ejercitarse antes, durante y después del embarazo.

Adicional a la campaña, Nike creó el programa Move Like a Mother (Moverse como una madre) el cual, por medio de una aplicación, ofrece a las madres diversos entrenamientos especialmente diseñados para cada etapa de la maternidad; de esta manera, las mujeres pueden acceder a un ejercicio apropiado para la etapa en la que se encuentren.

Nike | Instagram

Con esta campaña, la marca reconoce que la maternidad no es un impedimento, sino que reconoce la maternidad como un deporte de alto rendimiento, como un maratón, requiere capacidad física, mental y emocional, sobre todo para dar a luz, amamantar, criar y proteger.

Además, Moms are athlete too, hace hincapié en que el ejercicio físico y la maternidad pueden coexistir. Anteriormente, muchas atletas pausaban la maternidad o la posponían por perseguir sus sueños; sin embargo, ahora existe más apoyo por parte del mundo deportivo, así como comunidades de madres deportistas.

¿El amor de una madre? Único en su clase

Por otro lado, la reconocida marca de Victoria´s Secret, lanzo una campaña en redes sociales donde muestra a algunas modelos que son madres. Entre ellas Adriana Lima, Jasmine Tookes y Elsa Hosk. La cuales a través de emotivos reels de Instagram, muestran lo que significa para ellas ser madres y el valor que tiene.

Adriana Lima narra cómo "de una generación a otra, el amor marca el camino". Además, comparte que tiene dos hijas adolescentes y del fuerte lazo que tienen, así como también la admiración de sus hijas hacia su madre.

Por otro lado, la modelo Jasmine Tookes, señala que para ella ser madre es "un hermoso sueño hecho realidad". En su historia narra que fue muy feliz cuando se enteró que iba a ser mamá. Además de su trabajo como modelo explica que siempre quiso ser madre, por lo que ahora comparte su historia con todos los seguidores.

Finalmente la modelo Ela Hosk, compartió que para ella ser madre significa "fuerza, ternura y todo lo demás. Esto es la maternidad". Por lo que mostró como ha logrado balancear su trabajo como modelo y a su vez cuidar de su pequeña hija.