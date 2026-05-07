En la tarde del 8 de mayo, León XIV tiene previsto visitar Nápoles, ciudad que se erigió como una orgullosa rival de Roma, sin dudar en oponer su ferviente fe a la institución del Vaticano

Orgullosa de su rico patrimonio barroco, especialmente religioso, Nápoles se convirtió en rival de Roma a finales del Renacimiento. A partir del siglo XVIII, incluso se autodenominó la "ciudad de las 500 cúpulas" y vivió una época dorada hasta la unificación italiana, y especialmente tras la caída de Roma en 1870.

En su novela Perder y ganar, san John Henry Newman, un converso del anglicanismo y, por lo tanto, difícilmente sospechoso de antipapismo, da voz a un inglés que visita Italia a mediados del siglo XIX: "Willis dijo que a menudo se había preguntado qué podía atraer a tantos extranjeros, o mejor dicho, protestantes, a visitar Roma. Era un lugar tan lúgubre y melancólico. Una serie de montones de ladrillos desmoronados y sin forma, terreno irregular, calzadas rodeadas de muros altos y monótonos, puntos de interés perdidos entre vastas extensiones desiertas, palacios en ruinas, árboles sistemáticamente mutilados, calles donde uno se hunde hasta los tobillos en la inmundicia, o bien se ahoga en espesas nubes de polvo y paja, un clima de lo más caprichoso, un aire vespertino tan peligroso… Nápoles era un paraíso terrenal, pero 'Roma era solo una ciudad de fe'".

En su provocadora obra, el escritor Jean-Noël Schifano afirma en su Diccionario enamorado de Nápoles que Roma "despojó" al puerto de Campania de su estatus de capital durante lo que él denomina la "falsa unidad de Italia". Considera que la Casa de Saboya glorificó el imperialismo de la Roma de papas y césares —clericales e ignorantes— a expensas de la vitalidad intelectual y artística de la ciudad partenopea, una ciudad ilustrada que floreció bajo el dominio de los Borbones.

"En Roma está el Papa, pero en Nápoles está Dios"

Lo cierto es que Nápoles experimentó un declive significativo en el siglo XX, tanto económico como cultural. Sin embargo, sus antiguas tradiciones populares, especialmente las religiosas, siguen siendo motivo de orgullo para los napolitanos; y aunque sus palacios se desmoronan, el catolicismo perdura, profundamente arraigado en la vida cotidiana de sus habitantes. Esto se evidencia en los cientos de santuarios (pequeños altares) dedicados a la Virgen María, a Cristo o a santos locales, que a menudo no son reconocidos ni por la diócesis ni por Roma pero que demuestran la inquebrantable devoción de los napolitanos.

Esta peculiaridad devocional queda perfectamente ilustrada por una pequeña anécdota de la que los napolitanos están muy orgullosos. En 1917, Pablo Picasso emprendió un viaje por Italia y se instaló durante un tiempo en Roma. Pero el joven Jean Cocteau lo invitó a reunirse con él en Nápoles. "Soy feliz en Roma, y ​​además, está el Papa", respondió el pintor. "Sí, es cierto, en Roma está el Papa, pero en Nápoles está Dios".

La sangre hirviente de San Enero

Frente a la autoridad institucional de Roma, la ciudad de San Pedro, Nápoles, opone a su gran figura: san Genaro, obispo y mártir del siglo IV a quien los habitantes consideran un poderoso protector de la ciudad, especialmente contra el Vesubio. Siempre que el volcán retumba, humea o entra en erupción, como ocurrió en 1631, todos recurren a san Genaro. Y cada sábado anterior al primer domingo de mayo, se examina la reliquia de la sangre del mártir: si la sangre se licúa, todo está bien. Pero cuidado con los funestos presagios que anuncia la sangre que permanece sólida…

La Santa Sede, con cautela, no reconoce la licuefacción como un "milagro" dogmático, sino más bien como un "acontecimiento prodigioso". Sin embargo, varios papas han asistido a la ceremonia, comenzando con Pío IX en 1848. En 2007, la sangre permaneció sólida para Benedicto XVI, señal del rechazo del papa alemán, considerado demasiado frío por la prensa local. Y en 2015, Francisco presenció una licuefacción parcial y bromeó diciendo que el santo solo los amaba "a medias" porque la conversión de los fieles aún no era completa. Buenas noticias para León XIV: la licuefacción fue completa cuando se examinó la sangre el 2 de enero.

Los Papas en Nápoles

Tumultuosa, de una intensidad emocional arrolladora, fluctuante y apasionada, Nápoles se veía a sí misma como la ciudad de la sangre, mientras que Roma era considerada la ciudad de piedra, congelada en su eterna estabilidad institucional, según una distinción acuñada por Jean-Noël Schifano. La llegada de los papas era, por tanto, siempre un momento delicado.

En 1848, Pío IX, obligado a huir de Roma, fue recibido en Nápoles con gran pompa, pero se percató de que los napolitanos sentían más devoción por su rey y su santo que por el trono de Pedro.

En 1980, Juan Pablo II visitó el distrito de Poggioreale, cuando la región fue azotada por un devastador terremoto. Si bien fue recibido en general como una figura de consuelo, su visita también cristalizó la ira de una población desesperada ante la falta de ayuda, que no dudó en confrontar directamente al Papa polaco.