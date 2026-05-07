En Pompeya, León XIV celebra su primer año de pontificado dedicado a María

Con motivo del primer aniversario de su pontificado, León XIV se desplaza el 8 de mayo a Pompeya para participar en la tradicional súplica a Nuestra Señora del Rosario. Una visita motivada por diversos factores, que pone de manifiesto la discreta pero profunda devoción mariana del papa estadounidense

"Hoy es el día de la súplica a Nuestra Señora de Pompeya. Nuestra Madre María siempre quiere caminar con nosotros, estar cerca de nosotros, ayudarnos con su intercesión y su amor". Ya en su primer discurso como pontífice, el 8 de mayo de 2025, León XIV había dado a entender su devoción por Nuestra Señora del Rosario. Un año después, el próximo 8 de mayo, día de la súplica a Nuestra Señora de Pompeya, acudirá en persona a los pies del Vesubio para agradecer a la Santísima Virgen por este primer año en el trono de Pedro.

Pompeya, famosa por sus vestigios antiguos, alberga también un santuario dedicado a la Virgen María, cuya primera piedra fue colocada el 8 de mayo de 1876, es decir, 150 años exactos antes de la llegada de León XIV este viernes. Fue san Bartolo Longo, canonizado el 19 de octubre de 2025 por León XIV, quien impulsó este lugar de devoción mariana.

Como cada 8 de mayo, al mediodía, en todo el mundo se recitará la súplica a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Desde la plaza Bartolo Longo, ante miles de personas, León XIV también leerá esta oración escrita por el fundador del santuario. Los fieles imploran allí la misericordia de María por las familias, la Iglesia y el mundo, dirigiéndose a ella como "Reina de la Paz". Un título al que León XIV, muy comprometido con promover el fin de los conflictos en el mundo, no puede sino ser sensible.

Esta visita del papa número 267 a Pompeya podría ser la ocasión para descubrir un poco más sobre la devoción de León XIV por la Santísima Virgen. Si bien el Papa Francisco tenía una devoción mariana muy marcada, el pontífice actual se muestra más discreto al respecto, aunque da numerosas pistas sobre la existencia de una sincera piedad mariana.

Su escudo pontificio es un primer ejemplo de ello. En la parte izquierda de su escudo aparece una flor de lis blanca sobre un fondo azul. Tanto la flor como el color son símbolos marianos muy marcados. A finales de enero, también participó en la instalación de un mosaico dedicado a la Santísima Virgen en los jardines del Vaticano. El ejemplo más reciente: la emoción palpable de León XIV ante una estatua de la Santísima Virgen representada con rasgos africanos en Malabo (Guinea Ecuatorial), el pasado 23 de abril.

Una visita tras las huellas de sus predecesores

Para el pontífice estadounidense, esta visita a Pompeya será también una oportunidad para rendir homenaje a León XIII, cuyo vínculo con el santuario es muy estrecho. Fue precisamente para situarse en la línea de sucesión de este papa de finales del siglo XIX que León XIV eligió su nombre pontificio. León XIII, apodado el "papa del rosario", elevó precisamente el santuario a basílica menor en 1901, calificándolo de "parroquia del mundo".

Esta visita a Pompeya es también una forma de seguir los pasos de sus predecesores más cercanos. El santuario de Campania se ha convertido en una parada casi obligatoria para los sucesivos pontífices. Juan Pablo II había acudido allí en octubre de 1979, pocos días después del primer aniversario de su pontificado, y luego en 2003. Benedicto XVI y el papa Francisco lo visitaron, respectivamente, el 19 de octubre de 2008 y el 21 de marzo de 2015.