El sacerdote George edifica un centro de sanación en África

En Nigeria, un sacerdote muestra cómo el perdón y el amor pueden ganar al odio y la violencia

El sacerdote George Ehusani vive en Nigeria, un país donde el terrorismo provocó más de 500 muertes solo en el año 2024 y 4.300 secuestros en 2023. En respuesta a tanta violencia, este sacerdote está construyendo en la capital, Abuya, el mayor centro de sanación de África. Lo hace contando con tres poderosos recursos espirituales: su sensibilidad, su fe, y la colaboración de personas que se unen a su proyecto.

Sensibilidad

El Padre George ha mirado de frente a los abusos y la violencia. Se ha dejado interpelar por el dolor y está ayudando a las víctimas. Pero quiere hacer algo más. Por eso se ha embarcado en la construcción de este gran centro.

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"Prácticamente todos los nigerianos hoy están traumatizados", afirma. Casi cada día llegan noticias de personas asesinadas, secuestradas, desplazadas. "Muchas veces no pueden cambiar lo que les ha pasado", lamenta. "Pero lo que tú puedes cambiar es la forma de mirar lo que ha pasado", asegura.

Fe

"Adquirimos un hotel sin terminar de construir para remodelarlo y usarlo como nuestro campus", explica a la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, que coordina donaciones para su proyecto.

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Mientras se pasea por el gran edificio entre cascotes, el sacerdote indica dónde estarán las aulas y dónde el sagrario, "para que estudien y recen", explica ilusionado.

Su idea es ofrecer una formación "psico-espiritual" a muchos "para que sean capaces de sanar a millones de personas que están traumatizadas, deprimidas, angustiadas y que necesitan apoyo, ayuda".

El Padre George expresa su fe en bellas oraciones como esta por la paz publicada en su web:

"Desarma nuestros corazones, Consejero admirable y enséñanos que no podemos obtener una rosa plantando una mala hierba. Desarma nuestros corazones, Rey de reyes,

y haznos reconocer que la guerra comienza en el corazón humano. Desarma nuestros corazones, Señor de señores

y muéstranos que la violencia es una espiral descendente que engendra lo que busca destruir y destruye lo que dice defender".

Colaboración

El Padre George cuenta con un equipo que le ayuda a levantar el mayor centro de sanación de África.

Entre ellos, el doctor Álex destaca la importancia de la formación para sanar los traumas con los que se encuentra constantemente en el hospital.

"Tengo que decirle a una paciente que tiene cáncer de mama -ejemplifica-. Con lo que aprendí, intento y espero poder hacer que la noticia aterrice mejor en ella de manera que pueda manejarla y seguir adelante con su terapia".

Aisha recibió una capacitación específica para desplazados internos y ahora ofrece asesoramiento. "Sería muy necesario que otras personas realizaran este curso", asegura.

Persecución cristiana

La Iglesia sigue ofreciendo vivamente perdón, oración y sanación a pesar de ser uno de los principales blancos del terrorismo en Nigeria.

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Aunque los nigerianos cristianos ascienden casi a la mitad de la población, sobre todo en el norte sufren discriminación religiosa sistemática.

Más de 200 sacerdotes han sido secuestrados en Nigeria en los últimos diez años, según un informe de su conferencia episcopal.