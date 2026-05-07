¿Crisis en la Iglesia? En el siglo XV la situación era peor

Siglo XV: una mañana te despiertas y te enteras de que la Iglesia tiene tres papas a la vez. Cada uno de ellos afirma ser el verdadero. Hay una gran crisis.

En el siglo XV, en Europa había… ¡tres papas! El caos era inimaginable. La Iglesia pasaba por una gran crisis. Finalmente, el emperador Segismundo de Luxemburgo convocó el concilio de Constanza para poner fin a las disputas. No todo salió bien… Pero el hecho de que la Iglesia siga en pie es una prueba de la providencia divina.

Los tres papas del siglo XV

Era el año 1409. Europa se encontraba en una encrucijada. Un papa ejercía su cargo en Roma (Gregorio XII), otro en Aviñón, Francia (Benedicto XIII), y tras el concilio de Pisa —para "reparar" el cisma— apareció un tercero (Juan XXIII). ¡Un caos triple!

Los fieles no sabían a quién confesarse. Los obispos no sabían qué bulas reconocer. Los teólogos escribían tratados, uno más grueso que otro, y cada uno llegaba a conclusiones diferentes. Las preguntas inquietaban a los fieles: ¿Dónde está la verdadera Iglesia? ¿Quién garantiza los medios para la salvación, si una "cabeza de la Iglesia" maldecía a la otra? ¿Estamos a salvo en la Iglesia?

Y, sin embargo, en medio de ese caos eclesiástico-político vivía un católico corriente: iba a misa, rezaba… La conciencia le decía una cosa, la autoridad eclesiástica le decía otra.

Cuando leemos sobre las disputas, inquietudes y debates actuales en la Iglesia, podemos pensar: ¡vaya, aquí nos pasa lo mismo!

El Concilio de Constanza: la última oportunidad

El emperador Segismundo de Luxemburgo sabía que aquello no podía seguir así. Convocó un concilio en Constanza, hoy una tranquila ciudad a orillas de un lago en el sur de Alemania. Allí se reunieron varios miles de participantes: obispos, teólogos y enviados de los reyes. Deliberaron durante tres años.

El concilio tomó decisiones. Destronó a los tres pretendientes al trono de San Pedro. Uno abdicó, los otros dos fueron destituidos. En 1417 se eligió un nuevo papa: Martín V. El Cisma Occidental había terminado oficialmente.

Podría parecer que triunfaron el diálogo y la voluntad de compromiso, pero en el espíritu de la verdad.

Pero, de paso, ocurrió algo de lo que se habla menos.

A Constanza llegó Jan Hus, un reformador checo, predicador y hombre de profunda fe que abogaba por una Iglesia pobre, centrada en la evangelización y ajena a la política. Contaba con un salvoconducto del emperador que le garantizaba un viaje seguro. Quería defender sus ideas, quería debatir. El concilio lo escuchó y luego lo quemó en la hoguera en julio de 1415.

Jan Hus en el Concilio de Constanza (cuadro de Václav Brožík, 1883) Domena publiczna

El resultado de esta decisión fue el surgimiento de la Iglesia husita, que no reconocía a Roma (algo que Jan Hus no había previsto), y las guerras husitas, que se cobraron miles de víctimas.

Santidad y pecado, renovación y violencia, unidad e injusticia: todo en un mismo lugar, en un mismo momento. Así era el cristianismo del siglo XV. Se dice que la historia es la maestra de la vida, así que analicemos sus lecciones.

Lección 1 LA CRISIS NO ES PRUEBA DE LA AUSENCIA DE DIOS

Cuando hoy oímos hablar de otro escándalo, de divisiones, de la salida de gente de la Iglesia, la primera tentación es sencilla: pensar que "algo se ha acabado". Que esta vez es diferente. Que ahora la situación es realmente grave.

Echemos un vistazo al siglo XV en la Iglesia: ¿de verdad crees que entonces las cosas iban mejor?

Tres papas, un concilio que ejecuta a un hombre protegido por la ley, obispos que discuten sobre política… y, a pesar de todo, de aquella época surgieron santos. Tomás de Kempis escribió precisamente entonces «La imitación de Cristo», uno de los libros espirituales más bellos de la historia. Santa Catalina de Siena mantenía correspondencia con el papa, reprendiéndole sin rodeos. La gente rezaba, se acercaba a los sacramentos, buscaba a Dios —en medio del caos institucional.

Lección 2 CONCIENCIA Y UNIDAD

Jan Hus estaba convencido de tener razón. El concilio estaba convencido de tener razón. Ambos se apoyaban en las Escrituras, la Tradición y los argumentos teológicos.

La historia ha demostrado que Hus, en muchos aspectos, dio en el clavo: al fin y al cabo, seguimos oyendo el llamamiento a una Iglesia auténticamente pobre y alejada de los acuerdos políticos. Pero la historia también ha demostrado que el individuo puede equivocarse y, en consecuencia, provocar la destrucción.

La tensión entre la conciencia y la comunidad no es un problema que haya que resolver. Es una condición de la vida espiritual.

Cuando tu conciencia te dice «no» allí donde la Iglesia dice «sí», ¿qué haces al respecto? ¿Huyes o te quedas y soportas la fricción? ¿Buscas el diálogo o solo buscas confirmación?

Lección 3 LA ILUSIÓN DE LA EDAD DE ORO

Existe la tentación —especialmente cuando nos abruman el cansancio y la decepción— de remontarnos con el pensamiento a una "Iglesia auténtica". A una época en la que todo era claro, santo e inmaculado. Cuando los fieles eran fieles, los obispos sabios y los papas incuestionables.

Esa época nunca existió.

Ni en el siglo I, cuando Pablo reprendió públicamente a Pedro. Ni en el siglo IV, cuando los arrianos y los ortodoxos se excomulgaban mutuamente. Ni en el siglo XIII de los Borgia. Ni en el siglo XV de los tres papas. Ni en el siglo XX de los concordatos con dictadores.