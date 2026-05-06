Santa Teresita y la monja más malhumorada del convento

Todos se quedaron sorprendidos porque las excentricidades y el carácter ruidoso de la monja enferma eran insoportables. Pero santa Teresita no se echó atrás

Santa Teresita del Niño Jesús es una de las santas más populares del mundo. Aunque fue monja durante apenas nueve años —el 9 de abril de este año se cumplieron exactamente 135 años desde su ingreso en el Carmelo—, rápidamente se ganó multitudes de seguidores que le pedían su intercesión ante Dios. Proclamada Doctora de la Iglesia, demostró que la santidad se alcanza mediante una disposición constante del corazón a amar a Dios, y no mediante hazañas espectaculares.

¿Y cómo se las arreglaba en la vida cotidiana del convento, siendo la religiosa más joven?

Una adolescente con hábito

No lo tuvo fácil. Tenía solo 15 años cuando ingresó en el Carmelo de Lisieux. Durante nueve años desempeñó sucesivamente diversas tareas monásticas cotidianas.

Fue sacristana, receptora —es decir, la monja encargada de recibir a las personas que acudían al convento y establecer el primer contacto con ellas a través de la reja—. También fue refectoriana —hermana responsable del refectorio, el comedor del convento— y lenzuera. Lenzería es una palabra derivada del francés lingerie, es decir, lavandería. Era el lugar del convento donde se guardaban las toallas, la ropa de cama y algunas de las prendas de las hermanas. La hermana lenzera tenía la obligación de lavar, planchar y zurcir.

Teresa también era ayudante de la maestra de noviciado, cargo que le fue asignado cuando cumplió veinte años y que desempeñó hasta su muerte.

La más pequeña de las hermanas

De los relatos conservados de las hermanas que conocieron a santa Teresita se desprende que la joven carmelita no temía ningún esfuerzo y se dedicaba con entusiasmo a todas las tareas. Era joven y muy sensible, por lo que sufría cuando se daba cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, sin quererlo, podía haber ofendido a alguna de las hermanas.

En cambio, las ofensas que le causaban, aunque le costaran mucho, las entregaba inmediatamente al buen Dios y no guardaba rencor alguno a las hermanas. Era centrada, amable y muy servicial. Siempre llena de respeto y sumisión hacia sus superiores.

Con las novicias era prudente y firme. "Hay hermanas a las que tengo que dar un tirón de orejas, y a otras hay que cogerlas por la punta de las alas", solía decir. Nunca intentó ganarse el cariño de las hermanas jóvenes. No se valía de su autoridad.

Humildad diaria

Las novicias tenían acceso a ella y eso hacía que a menudo le dijeran lo que pensaban de ella. Para ellas era aún más fácil porque Teresa era mucho más joven que muchas de ellas.

La madre Agnieszka, priora durante muchos años en el Carmelo de Lisieux, recordaba una situación en la que fue testigo de cómo una de las novicias hablaba con la hermana Teresa de una manera extremadamente descortés, incluso humillante. Parecía muy alterada, así que la madre le preguntó qué había pasado.

"Estoy muy feliz. El buen Dios me acaba de dar la oportunidad de recordar que soy muy, muy pequeña y carente de virtud. Pensé en Simei maldiciendo a David y me dije: Sí, fue precisamente el Señor quien ordenó a la hermana… que me dijera esas cosas. Creo en ello tanto más cuanto que esta mañana tenía un verdadero deseo de humillación", confesó Teresa.

Ofrenda por los sacerdotes

En los relatos de las hermanas se conservan también afirmaciones de que se dedicaba con esmero a las tareas que le correspondían y no se entrometía en lo que hacían las demás hermanas. Tampoco formaba grupitos en torno a las superioras, no cotilleaba ni comentaba los sermones mediocres que a veces pronunciaban los sacerdotes que predicaban a las monjas.

Era consciente de que no todos los sacerdotes predicaban igual de bien, pero no aceptaba críticas sobre la predicación ni comentarios sobre el Evangelio. "El espíritu de la fe no me permite hablar de los errores de los sacerdotes", solía decir.

Su ocupación era ganar almas. Cuando, justo antes de la profesión, le preguntaron por qué quería ser carmelita, respondió:

"Ante todo, para salvar almas y rezar por los sacerdotes".

La madre Inés declaró en el proceso de beatificación que Teresa "veía en el Santísimo Rostro la imagen de todas las humillaciones sufridas por nuestro Señor por nosotros".

Santa Teresa y la monja más malhumorada del convento

Entre las hermanas se conserva el recuerdo de que en el convento había una monja mayor, enferma y muy malhumorada. Era tan difícil convivir con ella que las hermanas evitaban todo contacto excesivo. Un día, Teresa pidió permiso por su cuenta para poder ayudarla y apoyarla en sus quehaceres diarios.

Todos se sorprendieron, pues las excentricidades y el carácter ruidoso de la enferma eran realmente difíciles de soportar. Pero Teresa no cedió. Asumió esa difícil tarea y la desempeñó durante varios años, hasta la muerte de su difícil pupila.

Curiosamente, esta hermana —aunque al principio trató muy mal a Teresa— acabó depositando su confianza en ella. Cuando una vez le preguntaron a Teresa por qué había asumido esa responsabilidad, respondió:

"Pongo en el cuidado de nuestra hermana el mismo esmero que pondría en el cuidado de nuestro Señor".

Así somos

Sabemos bien que donde hay personas, hay tensiones. Hasta que lleguemos al cielo, estamos condenados a la alegría —pero también a las dificultades— de convivir con otras personas. Los constantes roces —debido a nuestros defectos, nuestros caprichos, nuestras pasiones desordenadas y nuestras emociones descontroladas— suelen ser el pan de cada día en las familias, las empresas, las comunidades, las parroquias y las órdenes religiosas.

Palabras hirientes, miradas que hieren, comportamientos que causan dolor: así somos. Y —algo que no siempre queremos recordar— las personas que deciden dedicarse a la vida religiosa tampoco están exentas de tales experiencias. En las comunidades religiosas también hay personas, mujeres y hombres, que pueden causarnos una profunda herida.

Lo más difícil es ser bueno en el día a día

Resulta que lo más difícil es ser bueno en el día a día. Nos resulta más fácil tener momentos espectaculares de bondad que mostrar amabilidad día tras día, sobre todo hacia aquellos que no nos caen bien, hacia aquellos que no nos aprecian.

Teresa, que vivió en el Carmelo apenas nueve años, también sufrió allí la hostilidad y muchas humillaciones. Curiosamente, contaba con que así sería. Se dirigía a un Carmelo lleno de personas con defectos, y no a un paraíso lleno de ángeles.