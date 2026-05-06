Sagrada Familia, Bernabéu, Tenerife, Montserrat: el programa de León XIV en España

El 6 de mayo de 2026, la Santa Sede publicó el programa del viaje del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio. Durante su recorrido por Madrid, la región de Barcelona y las Islas Canarias, el Papa visitará numerosos lugares emblemáticos de España, como la Sagrada Familia, el estadio Bernabéu y el monasterio benedictino de Montserrat.

Durante su recorrido por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, el Papa visitará numerosos lugares emblemáticos en donde entrará en contacto con los fieles y con los más necesitados

Durante este viaje, el cuarto fuera de Italia durante su pontificado, el Papa realizará cinco vuelos y pronunciará doce discursos, cinco saludos y cinco homilías. España será el octavo país que visite el pontífice estadounidense, quien se espera que hable en español, idioma que domina con fluidez gracias a su larga experiencia como misionero en Perú.

La última visita papal a España fue la de Benedicto XVI en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El papa Francisco nunca ha estado en España, pero consideró la posibilidad de visitarla al final de su pontificado, incluyendo un viaje a las Islas Canarias, parada que finalmente fue incorporada a su itinerario por su sucesor.

Más de tres días en Madrid

PHILL MAGAKOE | AFP

El sábado 6 de junio, el Papa partirá del aeropuerto de Fiumicino en Roma a las 8:00 h y, tras un vuelo de dos horas y media, llegará al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Tras una bienvenida oficial, se dirigirá al Palacio Real de Madrid para una ceremonia de bienvenida prevista para las 11:30 h, seguida de una visita de cortesía al rey Felipe VI y a la reina Letizia a las 12:00 h. Posteriormente, en el Palacio Real, el Papa pronunciará su primer discurso ante las autoridades del país a las 12:30 h.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, el Papa visitará el albergue y centro de ayuda de emergencia de Cáritas para reunirse con voluntarios y pacientes, a quienes dirigirá unas breves palabras. Posteriormente, a las 20:30 horas, participará en una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima.

Al día siguiente, domingo 7 de junio, León XIV celebrará la Misa a las 10:00 h en la Plaza de Cibeles y pronunciará una homilía. A las 16:30 h, se reunirá en privado con los miembros españoles de la Orden de San Agustín. Esta congregación religiosa, en la que el Papa hizo sus votos, tiene una larga y sólida presencia en España. A las 18:00 h, el pontífice se dirigirá a destacadas personalidades del mundo del deporte, la cultura y los negocios en el Movistar Arena. Posteriormente, a las 19:30 h, cenará en el Palacio Arzobispal con el Cardenal Arzobispo José Cobo.

Al día siguiente, lunes 8 de junio, el papa estadounidense se reunirá con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la nunciatura a las 9:30 h, para luego pronunciar un discurso ante el Parlamento español a las 10:30 h. Posteriormente, se reunirá con los obispos españoles en la sede de la conferencia episcopal —con un breve saludo— a las 11:30 h, antes de almorzar con ellos en la nunciatura a las 12:50 h.

A las 18:30, se dirigirá a la Catedral de la Almudena para un momento de oración, donde ofrecerá un breve saludo y rendirá homenaje al santo patrón de la capital. Posteriormente, a las 19:00, se dirigirá a la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid.

Dos días en Cataluña

El martes 9 de junio, el Papa participará a las 10:20 h en un encuentro en el Centro de Congresos IFEMA con los voluntarios movilizados para su visita, donde pronunciará un discurso. Posteriormente, se dirigirá al aeropuerto Adolfo Suárez, donde partirá a las 11:10 h hacia el aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona, ​​con salida a las 12:25 h. En la capital catalana, se dirigirá inmediatamente a la Catedral de Santa Eulalia para celebrar la Liturgia de las Horas a las 13:00 h, donde pronunciará una homilía.

Esa misma tarde, a las 20:00 h, participará en una segunda vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde también pronunciará un discurso.

Al día siguiente, miércoles 10 de junio, el Papa partirá de Barcelona para visitar la prisión de Brians I a las 10:50 h (con un breve discurso) al norte de la ciudad. Posteriormente, se dirigirá a la Abadía de Montserrat, el primer santuario mariano de España, situado a los pies de los Pirineos, donde rezará el Rosario y pronunciará un discurso al mediodía. Almorzará con los monjes de la comunidad benedictina a la 13:00 h.

Posteriormente, León XIV regresará a Barcelona para reunirse con organizaciones benéficas diocesanas en la iglesia de San Agustí a las 16:30. Allí pronunciará un discurso y, a las 19:30, se dirigirá a la Basílica de la Sagrada Familia para celebrar la misa (con homilía) e inaugurar la Torre de Jesucristo. Esta visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, quien fue declarado venerable por el Papa Francisco en 2025.

Un largo "desvío" a través de las Islas Canarias para los migrantes

Al día siguiente, jueves 11 de junio, el Papa León XIV partirá del Aeropuerto Josep Tarradellas a las 8:30 h para llegar a la Base Aérea de Gran Canaria —la isla principal del archipiélago canario, frente a la costa de Marruecos— a las 10:50 h. A las 11:40 h, se dirigirá al puerto de Arguineguín para reunirse con organizaciones de apoyo a migrantes, pronunciar un discurso y, posteriormente, a las 13:30 h, se dirigirá a la Catedral de Santa Ana para reunirse con el clero local y los agentes de pastoral, donde pronunciará otro discurso. A las 18:30 h, celebrará la Misa y pronunciará una homilía en el estadio de Gran Canaria.