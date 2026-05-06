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Sagrada Familia, Bernabéu, Tenerife, Montserrat: el programa de León XIV en España

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 06/05/26
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Durante su recorrido por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, el Papa visitará numerosos lugares emblemáticos en donde entrará en contacto con los fieles y con los más necesitados

El 6 de mayo de 2026, la Santa Sede publicó el programa del viaje del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio. Durante su recorrido por Madrid, la región de Barcelona y las Islas Canarias, el Papa visitará numerosos lugares emblemáticos de España, como la Sagrada Familia, el estadio Bernabéu y el monasterio benedictino de Montserrat.

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Tags:
papa leon xivsanta sedeviaje apostólico
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