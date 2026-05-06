León XIV hablará a los que aprueban las leyes de España 

León XIV será el primer Papa en visitar al Congreso de los Diputados en Madrid. Esta visita está prevista en el programa de su próximo viaje a España, presentado este miércoles

León XIV será el primer Papa de la historia que ofrezca un discurso a los que aprueban las leyes de España al visitarles en el Congreso de los Diputados de Madrid el 8 de junio de 2026.

El encuentro del obispo de Roma con los diputados y senadores forma parte del programa de su visita a España, presentado públicamente este miércoles en la sede de la conferencia episcopal.

El arzobispo Luis Argüello, presidente del episcopado español, consideró que su presencia será valiosa,

“En este momento en que en unos y otros lugares del mundo se habla de una cierta crisis de la democracia legal, de la democracia representativa -que quizás eso tenga que ver con su propia dinámica de relativismo moral y de positivismo jurídico-, la presencia de alguien que trae una palabra que viene de fuera con referencia ética y espiritual”.

Entre los trámites parlamentarios actuales, se encuentran las reformas de la Constitución para reconocer el aborto como un derecho, y de la ley de la eutanasia y el suicidio asistido para agilizar algunas de las muertes.

También se debate intensamente en las cámaras sobre inmigración y otros temas relacionados con los derechos humanos.

León XIV tiene previsto encontrarse en España con otras autoridades institucionales, entre ellas el presidente del Gobierno y la familia real.

Centenares de miles de personas lo verán en las calles y en las múltiples visitas y celebraciones previstas en Madrid, Barcelona y Canarias del 6 al 12 de junio.

Los pobres en el centro

Sin embargo, “la puerta de entrada de toda la visita y el lugar de mira de todo son las víctimas, los más vulnerables, pobres sufrientes”, afirmó el arzobispo de Madrid, José Cobo.

Por eso el Papa irá en primer lugar al Centro de Información y Acogida de Caritas en Madrid para personas sin hogar.

También bendecirá ambulancias para Ucrania del proyecto impulsado por Sor Lucía Caram para Ucrania.

Entrará en la cárcel de Can Brians y compartirá un acto con organizaciones caritativas en la iglesia de San Agustín de Barcelona.

En las islas Canarias visitará un centro de acogida de emergencia, recordará a los fallecidos en ruta y se encontrará con personas migrantes y personal que las atiende.

“El Papa viene a señalarnos la cruz”, afirmó el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Y no sólo se refería a la que corona de la Torre de Jesucristo de la basílica de la Sagrada Familia, que León XIV bendecirá el 10 de junio.

“Vamos a escuchar al Papa -invitó el cardenal Omella-. Su palabra y sus gestos están llegando muchísimo”.

Los obispos destacaron la gran alegría y expectativa con la que se espera a León XIV en sus diócesis.

La conferencia episcopal ha ofrecido recursos para preparar espiritualmente su acogida, entre ellos esta plegaria.

Oración

Dios, Padre bueno, que en tu Hijo Jesucristo nos llamas a alzar la mirada

y a descubrir en la cruz la esperanza que no defrauda:

te pedimos por tu siervo, el papa León, a quien has puesto como pastor de tu Iglesia: acompáñalo con la fuerza del Espíritu Santo en su visita a nuestra tierra,

para que confirme a tus hijos en la fe,

fortalezca la comunión de tu Iglesia

y nos impulse a vivir con alegría el Evangelio.

Haz que, al celebrar la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana,

seamos reunidos en la unidad y aprendamos a entregarnos

como Cristo se entregó por nosotros.

Mueve nuestros corazones para que, atentos a la voz de tu Hijo,

sepamos reconocerlo en los pobres y en los que sufren,

especialmente en quienes llegan a nosotros buscando esperanza,

y así seamos en medio del mundo artesanos de acogida, de paz y de fraternidad.

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor,

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios por los siglos de los siglos.