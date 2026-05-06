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“¡Habemus papam!”: Un año después, el cardenal Mamberti relata el día en que anunció la elección de León XIV

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Cardinal Mamberti: "Habemus papam"

© Vatican Media screen capture, provided by I.MEDIA

Cardinal Mamberti: "Habemus papam"

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I.Media - publicado el 06/05/26
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Para conmemorar el primer aniversario de la elección de León XIV (8 de mayo de 2025), una entrevista con el cardenal encargado de dar la noticia más esperada en el mundo

Al concluir el cónclave el 8 de mayo de 2025, el cardenal francés Dominique Mamberti, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, fue nombrado "protodiácono". Un año después del "¡Habemus papam!", regresa con I.MEDIA a este "momento conmovedor" y, en un sentido más amplio, al día histórico de la elección de León XIV.

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Tags:
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