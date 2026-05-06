Al concluir el cónclave el 8 de mayo de 2025, el cardenal francés Dominique Mamberti, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, fue nombrado "protodiácono". Un año después del "¡Habemus papam!", regresa con I.MEDIA a este "momento conmovedor" y, en un sentido más amplio, al día histórico de la elección de León XIV.

Para conmemorar el primer aniversario de la elección de León XIV (8 de mayo de 2025), una entrevista con el cardenal encargado de dar la noticia más esperada en el mundo

Imedia: El 8 de mayo, usted participó en el cónclave que eligió a León XIV como Cardenal Protodiácono, un cargo importante, ya que tuvo el honor de anunciar ante la multitud y el mundo el nombre del sucesor de Pedro. ¿Cómo reaccionó cuando el Cardenal Robert Francis Prevost anunció que adoptaría el nombre de León XIV?

Cardenal Mamberti: Al principio me sorprendió un poco, ya que ningún papa había llevado ese nombre en más de un siglo. Entonces comprendí que León XIII quería responder, con la encíclica Rerum Novarum, a las cuestiones morales vinculadas al desarrollo de la industrialización, y pensé que León XIV deseaba inspirarse en su ejemplo para responder a los desafíos que los cambios de la sociedad contemporánea plantean a la Iglesia.

El humo blanco no fue seguido inmediatamente por el anuncio. ¿Qué hizo usted entre el momento en que se abrieron las puertas de la Capilla Sixtina y el momento en que apareció en el balcón de la logia?

Cuando se queman las papeletas, después de que el candidato electo las haya aceptado, aparece humo blanco en la chimenea de la Capilla Sixtina; pero dentro de la capilla, el Ordo Rituum Conclavis continúa: el Papa se dirige a la sacristía para ponerse la sotana blanca y la muceta. A continuación, se celebra una breve liturgia, seguida de la obediencia de los cardenales, es decir, cada uno de los cardenales electores se inclina ante el Santo Padre. Solo entonces el protodiácono hace el anuncio desde la Loggia delle Benedizioni.

¿Qué recuerdo tiene del momento en que apareció en el balcón de la logia para pronunciar "Habemus papam"?

El anuncio fue un momento conmovedor, parte de un evento aún más emotivo y cautivador: el cónclave. En mi experiencia, el momento más impresionante es cuando, con el Juicio Final de Miguel Ángel ante tus ojos, depositas tu voto en la urna, recitando el juramento: "Invoco a Cristo el Señor, que me juzgará, como testigo de que doy mi voto a aquel a quien, según Dios, considero digno de ser elegido". Volviendo al anuncio en sí, me impactó el entusiasmo de la multitud que llenaba la Plaza de San Pedro y toda la Vía de la Conciliazione, todos a la espera de conocer el nombre del nuevo obispo de Roma. El murmullo que se elevaba desde la plaza era tan fuerte que dudé un instante, preguntándome si mi voz siquiera sería escuchada.

¿Se había preparado para esta misión histórica? ¿Tenía en mente, por ejemplo, las intervenciones de los anteriores cardenales protodiáconos?

No, no me preparé, pero recuerdo bien la noche del 16 de octubre de 1978, cuando, siendo seminarista en el Seminario Francés de Roma, asistí a la proclamación de la elección de Juan Pablo II por el Cardenal Pericle Felici y recibí la primera bendición del papa polaco.

Usted también estuvo al lado del Papa León XIV cuando pronunció su primer discurso. ¿Qué fue lo que más le impactó de aquel primer discurso?