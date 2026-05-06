“Funar” en redes sociales: evitar la crítica masiva online

La inmediatez con la que las redes sociales propagan información se ha convertido en una vía de comunicación para denunciar, criticar o exponer otros, ¿qué hacer ante esta situación?

Las redes sociales han transformado la manera en que denunciamos injusticias. Lo que antes quedaba en lo privado o en procesos legales, hoy puede viralizarse en cuestión de horas. "Funar" es un término popularmente utilizado en redes sociales, cuando se trata de exponer públicamente a alguien por una acción considerada injusta o dañina.

Esta práctica se ha convertido en una herramienta frecuente, especialmente entre quienes buscan visibilizar los hechos o exigir consecuencias. Sin embargo, a dónde podría llevarnos esta práctica ¿Dónde está la línea entre alzar la voz y dañar irreversiblemente a otra persona? Aquí te compartimos algunos puntos que pueden ayudarte a reflexionar antes de exponer a alguien o unirte a la crítica masiva.

1 Entender de dónde viene el impulso

Worranan Junhom

Muchas veces, cuando sentimos enojo ante alguna situación, actuamos desde el impulso y buscamos una manera de canalizar la emoción optando por publicar en redes.

Evitar este impulso no significa tener que callar ante una injusticia, pero sí analizar un momento y entender de dónde viene la reacción emocional: enojo, frustración o deseo de justicia. Este impulso suele ser ante todo emocional, antes que racional.

2 Hacer una pausa: el valor de no reaccionar inmediatamente

La cultura digital ha normalizado la exposición inmediata, por lo tanto, puedes detenerte un momento para discernir de manera correcta, especialmente pidiendo la gracia a Dios para que pueda ayudarte a tomar una decisión prudente. Incluso puedes hacerte la siguiente pregunta: ¿seguiría publicando esto mañana?

Puedes optar por escribir en un cuaderno lo que sientes en ese momento. Este ejercicio servirá como desahogo de manera personal y más consciente. Ahora bien, si ves necesario publicar algo al respecto, puedes hacerlo con prudencia y sabiduría, teniendo en cuenta cuál es el propósito de hacerlo.

3 Diferenciar entre contar y exhibir

No es lo mismo compartir una experiencia que señalar públicamente a alguien. El riesgo de convertir una vivencia de manera pública, conlleva una responsabilidad, pues una vez que se comparte contenido en el mundo digital, existe el riesgo de convertir una vivencia en un juicio público.

4 Evaluar las consecuencias reales

Es importante tener en cuenta que un post puede tener efectos que no podemos controlar: puede afectar la reputación de la otra persona, su trabajo, familia o inclusive su salud mental.

5 Verificar antes de amplificar

Miljan Zivkovic | Shutterstock

Evitar compartir contenido sin contexto o pruebas. Es mejor no sumarse a las "olas" de indignación sin conocer la historia completa. Puedes preguntarte: ¿estoy seguro o solo estoy reaccionando?

6 Escoge vías alternas

Después de analizar los puntos anteriores, puedes optar por hablar directamente con la persona involucrada, siempre y cuando sea seguro hacerlo, o bien, buscar alguna persona que pueda fungir como mediador. Finalmente, cuando sea necesario, puedes usar canales de denuncia. Hay situaciones que pueden resolverse sin estar en el espacio público y digital.