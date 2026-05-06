El viaje apostólico del Papa León XIV a Francia "podría tener lugar a finales de septiembre", anunciaron los obispos franceses en un comunicado publicado el 6 de mayo de 2026. Los obispos sugirieron que el Papa podría visitar París y Lourdes. El Vaticano aún no ha confirmado el anuncio. Según nuestras fuentes, este viaje se encuentra actualmente en fase de planificación.

En un comunicado, los obispos franceses anunciaron que un viaje apostólico del Papa León XIV a Francia podría tener lugar a finales de septiembre

En Roma, es costumbre que el Vaticano anuncie oficialmente los viajes papales. Sin embargo, en los últimos meses, varios países han roto con esta tradición e indicado que estaban considerando un viaje antes de la confirmación oficial. Este fue el caso, en particular, de los obispos de España, quienes ofrecieron una rueda de prensa para revelar sus planes, que tendrán lugar el próximo mes de junio. Los obispos de Guinea Ecuatorial también emitieron un comunicado anticipándose a los anuncios de Roma.

El miércoles, la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) también emitió un comunicado indicando que un viaje apostólico del Papa número 267 a Francia "podría tener lugar a finales de septiembre". "He mantenido varias reuniones de trabajo con el Papa, incluida una la semana pasada, durante la cual elaboramos un programa preliminar", declaró el cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de la CEF.

Según los obispos, el programa incluiría París y Lourdes. La Santa Sede aún no ha confirmado esta información. Según varias fuentes consultadas por I.MEDIA , este viaje está previsto para alrededor del 25 de septiembre. Sin embargo, "aún quedan trámites organizativos por realizar" antes de que pueda formalizarse, según confió una fuente del Vaticano.

Entre los posibles destinos, se menciona con frecuencia el nombre de Scy-Chazelles. Esta localidad del Mosela, que nunca ha sido visitada por un papa, alberga la residencia y la tumba del "padre de Europa", Robert Schuman, cuya causa de canonización está en trámite.