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Francia se prepara para recibir al Papa León XIV en septiembre

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Shutterstock I DyziO

Sanctuaire de Lourdes.

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I.Media - publicado el 06/05/26
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En un comunicado, los obispos franceses anunciaron que un viaje apostólico del Papa León XIV a Francia podría tener lugar a finales de septiembre

El viaje apostólico del Papa León XIV a Francia "podría tener lugar a finales de septiembre", anunciaron los obispos franceses en un comunicado publicado el 6 de mayo de 2026. Los obispos sugirieron que el Papa podría visitar París y Lourdes. El Vaticano aún no ha confirmado el anuncio. Según nuestras fuentes, este viaje se encuentra actualmente en fase de planificación.

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Tags:
papa leon xivviaje apostólico
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